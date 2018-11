Một ngày chạy theo Đường dây nóng

Xin được kể câu chuyện diễn ra vào năm 2010. Một sáng vừa tới tòa soạn, tôi nhận được thông tin qua đường dây nóng của một bạn đọc cho biết: Chiều qua, khi đón con tại Trường Tiểu học Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội), anh biết tin có hai học sinh của trường vừa ngã từ tầng 3 xuống do lan can bị gãy, chưa rõ hậu quả ra sao.

Nhận tin, tôi vội tới Trường Tiểu học Định Công. Gần đến nơi, nhận cuộc gọi từ Ban Tiền Phong điện tử (TPO) cho biết có thông tin ban đầu thì đưa sớm cho báo điện tử. Tới Trường Tiểu học Định Công để gặp Hiệu trưởng, thấy bà bối rối nói chỉ gặp PV được ít phút sẽ phải đi họp. Bà cho biết: Chiều qua tan học, cháu Nguyễn Trần Đại và Đỗ Hoàng Anh, học sinh lớp 3E đã đùa nhau rồi va vào lan can tầng 3. Không ngờ lan can gãy khiến cả hai ngã xuống dưới sân, may tai nạn nghiêm trọng đã không xảy ra. Đưa cấp cứu tại Bệnh viện Bưu điện, cháu Đại bị xây xát, còn cháu Hoàng Anh bị gãy xương đùi. Được hỏi về chỗ lan can bị gãy, bà hiệu trưởng cho biết, nơi đó thuộc đơn nguyên nhà 3 tầng mới được xây dựng. Chỗ lan can này là nơi tiếp giáp, nối với đơn nguyên nhà 3 tầng cũ của trường nên yếu, khi bị xô mạnh nên gãy.

Tiếp PV đến đây, bà hiệu trưởng xin phép phải đi họp. Để biết thêm thông tin, PV hỏi số điện thoại bố mẹ hoặc địa chỉ của hai học sinh bị ngã nhưng bà hiệu trưởng nói chưa biết, hẹn lát nữa gọi điện lại sẽ cung cấp. Tuy nhiên, khi PV gọi điện lại thì bà hiệu trưởng tắt máy, nhiều lần gọi vẫn không liên lạc được.

Biết bị lảng tránh thông tin, PV gọi điện tới Bệnh viện Bưu điện thì biết cháu Đỗ Hoàng Anh được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức, còn Nguyễn Trần Đại về nhà điều trị. Tới Bệnh viện Việt Đức, sau khi tìm kiếm khá vất vả, PV cũng đến được phòng cháu Hoàng Anh đang điều trị. Bố Hoàng Anh cho biết, cháu bị gãy xương đùi nặng hơn chẩn đoán ban đầu, hiện vẫn chưa tỉnh hẳn vì mới được gây mê để nắn lại chân và bó bột. Anh cho biết thêm, vừa có đoàn của Trường Tiểu học Định Công do bà hiệu trưởng dẫn đầu vào đây thăm cháu. Qua bố Hoàng Anh, PV biết được địa chỉ nhà cháu Nguyễn Trần Đại. Đến nhà, PV được gia đình cho biết cháu Đại bị thương nhẹ nên chỉ điều trị tại nhà. Sau tai nạn hiện cháu vẫn chưa hết sợ.

Gần một ngày “chạy” theo đường dây nóng, PV đủ thông tin để viết cho báo điện tử và báo giấy (bài viết “Hai học sinh ngã từ tầng ba do lan can không an toàn” - PV) của Tiền Phong. Sau bài viết trên, PV tiếp tục làm việc với các bên liên quan, để thấy trách nhiệm chính trong sự việc này thuộc về nhà thầu thi công và nhà trường. Rất may, tuy bị ngã từ tầng 3, hai cháu không bị thương nặng, nhưng cũng đủ đưa ra sự cảnh báo nghiêm khắc. Qua đó, những thiếu sót từ việc thi công đã được chỉnh sửa lại, để môi trường học đường luôn an toàn với học sinh.

