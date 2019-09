Một người thiệt mạng, hơn 2.600 nghỉ học do áp thấp nhiệt đới tại TT-Huế

Quảng cáo

Thông tin từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế trưa 4/9 cho biết, trên địa bàn tỉnh này đã có một người thiệt mạng khi gia cố nhà cửa, chống dột trong đợt áp thấp nhiệt đới và mưa lớn vừa qua.

Nạn nhân là ông Phan Khoái (82 tuổi, trú thôn Hà Cảng, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền). Trước đó, vào trưa ngày 3/9, ông Khoái dùng thang leo lên mái hiên nhà bằng tấm lợp fibro xi măng để gia cố mái, sửa chữa và chống thấm dột. Trong khi đang sửa nhà thì bất ngờ tấm lợp bất ngờ bị vỡ vụn khiến ông Khánh rơi thẳng xuống đất.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, gia đình đã đưa ông Khoái nhập viện cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó, do thương tích nặng. Nhận được thông tin, UBND xã Quảng Phú đã cử cán bộ đến thăm hỏi, chia sẻ khó khăn cùng gia đình ông Khoái.

Được biết, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, tại TT-Huế đã có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7h ngày 2/9 đến 7h ngày 4/9 phổ biến từ 109- 433mm. Mặc dù mức lũ trên sông Hương vẫn dưới báo động 1, nhưng do mưa to tập trung theo vùng nên đã gây ngập lụt cục bộ cho khu vực Thành nội Huế vào chiều 3/9, với mức ngập bình quân 0,2-0,4m tại các tuyến đường Lê Thánh Tôn, Nguyễn Xuân Ôn, Trần Quốc Toản, Lê Đại Hành, Ngô Đức Kế, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Cư Trinh, Bạch Đằng, Đào Duy Anh...

Tại tuyến Quốc 1 đoạn qua cầu vượt Thủy Dương (phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy) và đoạn qua UBND phường An Cựu (Huế) bị ngập 0,3-0,5m.

Tuyến quốc lộ 49B đi qua địa bàn huyện Phong Điền cũng bị ngập nặng nhiều đoạn, gồm đoạn qua cầu Nhi Eo (xã Phong Hòa) bị ngập dài khoảng 200m; đoạn từ cầu Làng Rào (xã Phong Bình) qua xã Điền Hương bị ngập khoảng 0,4m, chiều dài 100m; đoạn từ Hợp tác xã Ưu Điềm đến chợ Ưu Điềm ngập 0,4m, dài 500m. Đến sáng 4/9, lượng mưa trên địa bàn đã giảm nhưng các tuyến đường dọc sông Ô Lâu vẫn bị chia cắt. 30 nhà dân ở các xã Phong Hòa và Phong Bình dọc sông Ô Lâu bị ngập.

Theo Phòng GD&ĐT huyện Phong Điền, do một số vùng bị ngập, nước lũ tràn vào trường học, nên Phòng đã cho hơn 2.600 học sinh của 5 trường học tại các xã Phong Hòa, Phong Bình và Phong Chương được nghỉ học vào ngày 4/9.

Ngọc Văn