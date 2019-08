Một tháng, CSGT phát hiện, xử lý gần 15.000 'ma men'

Quảng cáo

Cụ thể, sau 1 tháng triển khai tổng kiểm tra đồng loạt các phương tiện ô tô khách, xe container và mô tô, lực lượng CSGT xử lý 27.649 trường hợp xe ô tô khách; 22.642 trường hợp xe container; 264.626 trường hợp xe môtô; phạt tiền gần 160 tỷ đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 47.649 trường hợp; tiến hành tạm giữ 21.076 phương tiện các loại.



Đặc biệt, qua công tác kiểm tra, lực lượng CSGT cả nước đã xử lý 14.756 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và phát hiện 160 trường hợp tài xế sử dụng ma túy. Các tỉnh đạt kết quả cao trong xử lý nồng độ cồn như Tây Ninh 1.705 trường hợp; TP Hồ Chí Minh 1.589 trường hợp; Phú Thọ 915 trường hợp; Đắk Lắk 594 trường hợp; Bến Tre 436 trường hợp...

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, trong thời gian từ nay đến cuối năm, CSGT cả nước sẽ huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ để tiếp tục phối hợp tổ chức,xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT, không để xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng.

Trước mắt lực lượng CSGT đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 và triển khai “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường - tháng 9” nhằm đảm bảo người dân có một kỳ nghỉ an toàn, vui tươi, lành mạnh bên người thân và gia đình.

Minh Đức