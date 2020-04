Mưa đá, dông lốc làm 3 người chết, gần 6.000 nhà bị hư hỏng

Quảng cáo

Sáng nay (24/4), Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung wong về Phòng chống thiên tai do Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đã đến Hà Giang để kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả do dông lốc, mưa đá.



Theo Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, mưa đá, dông lốc đã làm 3 người chết, trong đó 1 người ở Hà Giang do cây đổ; một người ở Sơn La do đá lăn vào nhà làm đổ tường và một người ở Yên Bái do sét đánh. Có 13 người bị thương ở Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Bắc Kạn và Nghệ An.

Thống kê ban đầu từ các địa phương thấy, gần 6.000 nhà bị tốc mái, trong đó nặng nhất là Hà Giang gần 1.300 nhà, Yên Bái gần 800 nhà, Sơn La hơn 700 nhà; Các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Hòa Bình, Điện Biên, Nghệ An…mỗi địa phương đều bị hư hỏng 400 đến 600 nhà.

Dông, lốc, mưa đá làm gần 6.000 nhà bị tốc mái, thủng mái ở các tỉnh miền núi phía Bắc

Đến nay, có gần 1.575 ha lúa và hoa màu bị đổ, dập nát, trong đó Lào Cai bị thiệt hại lớn nhất với trên 1.100 ha, Hà Giang trên 630 ha, Hòa Bình trên 250 ha. Mưa lớn, dông lốc cũng gây thiệt hàng trăm ha lúa và hoa màu tại Thái Nguyên, Cao Bằng, Yên Bái, Sơn La, Tuyên Quang, Phú Thọ, Nghệ An, Điện Biên…

Ngoài ra, có 32 công trình phụ, hội trường, nhà văn hóa bị hư hại trong mấy ngày qua, trong đó bị nặng nhất là Hà Giang 18 công trình, Thái Nguyên 12 công trình…

Theo tổng hợp ban đầu, đợt mưa lớn, dông lốc đã làm thiệt hại trên 62 tỷ đồng từ các địa phương nói trên, trong đó Lào Cai khoảng 15 tỷ đồng, Điện Biên 11,2 tỷ đồng, Yên Bái 8,5 tỷ đồng, Hà Giang 6 tỷ đồng… Nhiều địa phương vẫn tiếp tục cập nhật thêm các thiệt hại do thiên tai.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày và đêm nay (24/4),ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến từ 40-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h).

Hàng nghìn ha hoa màu, lúa bị quật tả tơi

Khu vực đồng bằng và Đông Bắc Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to; các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn ở các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc còn có khả năng kéo dài đến ngày 26/4.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng ở nhiều tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ, đặc biệt tại các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái. Nguy cơ xảy ra ngập úng tại các đô thị, đặc biệt là các thành phố Sơn La, Điện Biên Phủ và Hà Nội.

Ban chỉ đạo Trung ương cũng lưu ý các địa phương cần thông tin kịp thời đến người dân và cộng đồng để chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp với mưa lớn kèm theo dông, lốc, sét, mưa đá, lũ, lũ quét, sạt lở đất, tổ chức khắc phục hậu quả thiên tai.

Nam Khánh