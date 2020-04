Mưa đá, dông lốc 'thổi bay' gần 34 tỷ đồng ở Lai Châu, Sơn La

Quảng cáo

Sáng 13/4, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, theo báo cáo nhanh từ các địa phương, từ ngày 10-12/4, ở các tỉnh Sơn La, Lào Cai và Lai Châu có mưa lớn, xuất hiện giông, lốc và mưa đá đã gây thiệt hại nặng cho nhiều khu vực.

Đến nay, có 2 người bị thương do mưa lớn, dông lốc, trong đó có một người tại xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu (Sơn La) đang đi chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu và một người ở Sơn Thủy (Văn Bàn, Lào Cai) do nhà bị sạt lở taluy dương gây đổ tường.

Mưa đá, tố lốc cũng làm gần 720 nhà bị tốc mái ở Sơn La (gần 360 nhà) và Lai Châu (gần 360 nhà); gần 20 ha lúa và 180 ha rau màu bị hư hại.

Đáng lưu ý có trên trên 460 ha cây ăn quả trồng tập trung như mận, nhãn..., trên 510 ha chuối và 4,4 ha nhà lưới bị tả tơi, sập đổ từ những đợt mưa đá, tố lốc, trong đó nặng nhất là ở khu vực Mộc Châu, Sơn La.

Ngoài ra, theo báo cáo nhanh từ các địa phương, các hiện tượng thời tiết bất thường những ngày qua cũng làm 20 cửa hàng tạp hóa bị ngập, cây đổ; đổ sập ống khói lò gạch tại bản La Ngà xã Đông Sang (huyện Mộc Châu, Sơn La).

Hàng trăm hécta cây trồng tả tơi do mưa lớn gây dông lốc, mưa đá

Còn tại Lào Cai, nhà văn hóa thôn Lủ 4, xã Võ Lao (huyện Văn Bàn) có nguy cơ gây sập đổ do bị sạt lở; công trình cấp nước sinh hoạt Thẳm Pha xã Sơn Thủy (Văn Bàn) bị sạt lở gãy 30m ống HDPE D80…

Đến sáng nay, ước tính thiệt hại do thiên tai tại các tỉnh nói trên gần 34 tỷ đồng, trong đó nặng nhất là Lai Châu khoảng 20 tỷ đồng, Lào Cai gần 14 tỷ đồng.

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, sau khi thiên tai xảy ra các lực lượng chức nặng ở huyện, thành phố, các xã đã kiểm tra thực tế tại địa bàn; huy động các nguồn lực tại chỗ để khắc phục hậu quả.

Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ hôm nay có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa rào và dông; riêng các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa, trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-17 độ C.

Nam Khánh