Mùa dịch COVID-19, khám bệnh tại nhà cho người già

Ngày 4/4, có 930 người thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh - Đại học Quốc gia TPHCM được trở về với cuộc sống đời thường sau khi hoàn thành thời gian cách ly và có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Ông Đỗ Đại Thắng, Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Quốc gia TPHCM cho biết, trong tổng số 930 người được trở về nhà sau khi hoàn thành thời gian cách ly có 470 người đi về bằng xe do lực lượng chức năng chuẩn bị và 460 người đi xe cá nhân. Đây là số lượng người rời khu cách ly cùng một địa điểm lớn nhất từ trước đến nay ở TPHCM.