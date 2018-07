Mưa giảm, nhiệt độ tăng nhẹ

Khu vực phía Tây Bắc Bộ do vẫn chịu tác động của hội tụ gió yếu trên mực 1500m nên nền nhiệt thấp hơn, dao động từ 29 – 32 độ C. Đêm nay, mưa dông giảm xuống diện rải rác. Thời tiết khu vực vẫn khá mát mẻ trong ngưỡng 23 – 26 độ C ở phía Tây Bắc Bộ và 25 – 28 C độ ở phía Đông Bắc Bộ.

Khu vực ven biển Trung Bộ chịu tác động của rìa nam của dải hội tụ nhiệt đới hoạt động không mạnh nên mưa rào và dông xảy ra rải rác vào khoảng thời gian chiều tối và đêm, trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh. Còn ban ngày mưa rào và dông chỉ diễn ra ở vài nơi. Nền nhiệt khu vực từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế phổ biến từ 30 – 33 độ C, có nơi lên trên 33 độ. Khu vực Đà Nẵng – Bình Thuận nhỉnh hơn, dao động từ 32 – 35 độ C. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay ở khu vực nằm trong khoảng 25 – 28 độ C.

Gió mùa Tây Nam ở phía nam vẫn duy trì cường độ mạnh khiến cho khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết chưa có nhiều thay đổi, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, và gió giật mạnh. Nhiệt độ khu vực Tây Nguyên dao động trong ngưỡng 20 – 30 độ C còn 23 – 32 độ C là nền nhiệt ở khu vực Nam Bộ. Trời có mưa sẽ còn làm cho bầu không khí ở đây khá dịu mát.

LINH ANH