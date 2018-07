Mưa kéo dài, nhiều tuyến phố ở Hà Tĩnh ngập nặng

Khoảng hơn 9 giờ, nhiều tuyến phố trên địa bàn TP Hà Tĩnh như Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Biểu, Nguyễn Du…nước ngập từ 50cm trở lên. Nhiều xe ô tô bị chết máy phải gọi cứu hộ, các phương tiện xe máy, xe đạp do nước ngập sâu phải dắt bộ.

Vào giờ nghỉ trưa, nhiều tuyến đường nước ngập sâu xe không thể đi qua như Nguyễn Du, Hải Thượng Lãn Ông…Tại các ngã tư giao nhau, lực lượng CSGT phải đứng phân làn, hướng dẫn người dân tránh các điểm ngập sâu.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới nên toàn tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa tính từ ngày 16 - 18/7 dự báo phổ biến 100 - 200mm.

Trên biển, có mưa vừa, mưa to và dông. Gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Sóng biển cao từ 1,5 - 2,5 mét.

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh khuyến cáo trong cơn dông, người dân cần đề phòng tố lốc, sét và gió giật mạnh.

Một số hình ảnh ngập nặng tại TP Hà Tĩnh PV Tiền phong ghi được vào trưa nay 16/7:

Minh Thùy