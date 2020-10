Mưa lớn gây ngập nhà và tắc nghẽn giao thông tại Lào Cai

Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía Bắc tăng cường kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao, các khu vực trong tỉnh Lào Cai có mưa, mưa rào và dông trên diện rộng. Đặc biệt, thành phố Lào Cai có mưa rất to với lượng trung bình đo được trong 6 giờ là 135,5 mm. Đây là trận mưa lớn nhất ghi nhận được tại thành phố Lào Cai tính từ đầu mùa mưa đến nay.

Tại phường Cốc Lếu, mưa lớn kéo dài khiến đất đá trên đồi cao trượt lở vào một ngôi nhà trên đường Trần Đại Nghĩa, gây thiệt hại một số tài sản. Các hộ ở lân cận cũng bị ảnh hưởng bởi nước, bùn lỏng tràn vào nhà. Hàng chục nhà dân thuộc các tổ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 và 16 bị ngập sâu khoảng 1m, gây hư hỏng tài sản.

Nước từ trên cao dồn về khiến đường Nhạc Sơn, thành phố Lào Cai ngập lụt từ 1-1,2 m; giao thông bị tắc nghẽn nhiều giờ. Đặc biệt, sét trong mưa dông đã làm cháy toàn bộ máy tính, ti vi, tủ mát, thiết bi điện, đường điện và máy đo mưa tự động của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai.

Tại phường Duyên Hải, khu vực tổ 4 và 7 cũng bị ngập sâu khoảng 1m, nhiều ô tô, xe máy, đồ dùng điện... của các hộ dân bị ngập, hư hại. Bên cạnh đó, một số chuồng trại chăn nuôi của người dân cũng bị thiệt hại. Hiện, các địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại.



Ngay khi thiên tai xảy ra, chính quyền các xã, phường trên địa bàn thành phố đã nhanh chóng điều động lực lượng cứu hộ xuống giúp đỡ người dân di chuyển tài sản, vật nuôi lên cao; dọn bùn đất trong nhà dân và đường giao thông.

Theo ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, ngày và đêm 1/10, vùng hội tụ gió trên cao và không khí lạnh tác động đến Lào Cai có cường độ ổn định. Theo đó, thời tiết tiếp tục có mưa, mưa rào và dông đều khắp, rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Để giảm thiểu mọi thiệt hại do mưa lớn gây ra, người dân các địa phương, nhất là khu vực vùng núi cần tăng cường phòng, chống lũ quét, sạt lở đất đá. Vùng thấp, vũng trũng, nơi hợp lưu các sông, suối, khu vực hạ du các thủy điện, người dân cảnh giác với ngập lụt sâu; đề phòng sét đánh, gió giật mạnh, lốc xoáy khi trời có mưa dông.