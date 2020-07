Mưa lớn gây ngập úng nhà cửa ô tô ở Lào Cai, Hà Giang có thể tái diễn ngập úng

Quảng cáo

Hà Giang có thể tái diễn ngập úng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua (26/7), do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mực 5000m nên vùng núi Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to như (lượng mưa tính từ 19h ngày 26/7 đến 7h ngày 27/7) Pac Ma (Lai Châu) 78mm, Lào Cai 94mm, Bản Cầm (Lào Cai) 113mm, Mù Cang Chải (Yên Bái) 82mm, Thạnh Lâm (Cao Bằng) 170mm.

Dự báo do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mực 5000m hoạt động mạnh dần nên ngày và đêm nay ở Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h, có nơi trên 150mm/24h. Trong đó trọng tâm đợt mưa lần này là các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Yên Bái, Sơn Lai.

Cơ quan dự báo khí tượng cảnh báo, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ ở các tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ, đặc biệt tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng. Trong đó riêng hai tỉnh Hà Giang và Lào Cai, nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại thành phố Hà Giang và thành phố Lào Cai.

Cơ quan dự báo khí tượng nhận định, đợt mưa này lớn hơn so với đợt mưa vào đầu tuần trước và có thể kéo dài nhiều ngày. Trong đó từ hôm nay đến 31/7 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 1-5/8, vào chiều tối và đêm, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn diện rộng, từ hôm nay, trên thượng lưu hệ thống sông Hồng-Thái Bình có khả năng xuất hiện 01 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-5m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Thao (sông Hồng), sông Chảy và các sông suối nhỏ có khả năng đạt mức BĐ1-BĐ2. Nguy cơ sạt lở đất, lũ quét và ngập úng vùng trũng, thấp có khả năng xảy ra tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng.

Trước đó, trong đợt mưa từ 20-22/7, tại thành phố Hà Giang xuất hiện mưa kỷ lục trong 59 năm lại đây. Cụ thể, lượng mưa từ 19h ngày 20/7 đến 19h ngày 21/7 đạt 347 mm. Đây là lượng mưa trong 24 giờ lớn nhất theo số liệu quan trắc từ năm 1961 đến nay. Ngập lụt do mưa lớn diễn ra tại TP. Hà Giang, huyện Vị Xuyên và huyện Bắc Mê. Sạt lở đất đã xảy ra tại huyện Hoàng Su Phì, huyện Vị Xuyên và TP. Hà Giang.

Lào Cai: Mưa lớn gây ngập úng nhà cửa ô tô

Theo Báo cáo sơ bộ của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lào Cai, mưa trút xuống gây ngập úng sâu từ 0,5-1m, tại các tổ 17, 18 và khu vực quanh chợ phường Pom Hán (TP Lào Cai).

Trên đường Hoàng Quốc Việt, rất nhiều ô tô ngập nước, nằm lại trên đường. Nhiều hộ dân nước tràn vào nhà phải di chuyển đồ đạc lên cao, tránh bị hư hỏng. Toàn bộ diện tích rau màu của người dân tổ 19, 20 bị nước lũ mang đất cát vùi lấp, ngập úng hư hại nặng. Hiện, các địa phương đang thống kê thiệt hại.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ giúp người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả ngập úng, ổn định cuộc sống và sản xuất.

Theo Đài khí tượng thủy văn Lào Cai, nguyên nhân do vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng đến Lào Cai, gây mưa lớn trên diện rộng. Cụ thể, xã Bảo Nhai (Bắc Hà) 34 mm, xã Nậm Xé (Văn Bàn) 40,4 mm, xã Nghĩa Đô (Bảo Yên) 41,8 mm, xã Cao Sơn (Mường Khương) 53,4 mm, xã Bảo Hà (Bảo Yên) 68 mm, xã Quang Kim (Bát Xát) 75 mm, xã Cốc Ly (Bắc Hà) 76,8 mm, thị trấn Bát Xát 85,6 mm; xã Cam Đường (TP Lào Cai) mưa rất to, lượng mưa đo được là 103,8 mm.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Lào Cai, đêm nay (27/7) và vài ngày tới, tại Lào Cai tiếp tục có mưa lớn, kèm theo dông lốc mạnh. Vì vậy, người dân các địa phương, nhất là khu vực vùng núi cao, cần cảnh giác và tăng cường phòng, chống lũ quét, trượt lở đất đá do mưa lớn gây ra. Ở vùng thấp, vùng trũng, ven sông, suối cần đề phòng ngập úng sâu và lốc xoáy, gió giật mạnh, để hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra. Ảnh: Nước ngập vào gia đình người dân ở TP. Lào Cai.

Quang Lộc - Nguyễn Hoài