Mưa lớn, hồ chứa đầu tiên tại TT-Huế nhận lệnh xả lũ khẩn

Tại hồ thủy điện A Lưới, do mức nước đổ về hồ xấp xỉ mức dâng bình thường và có khả năng vượt ngưỡng, nên theo chỉ đạo của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế, kể từ 16h chiều nay (3/9), chủ công trình là Công ty CP Thủy điện miền Trung phải chấp hành điều tiết vận hành xả lũ.

Theo đó, Nhà máy thủy điện A Lưới phải chấp hành điều tiết nước từ hồ chứa về hạ du với lưu lượng tăng dần trong khoảng từ 20m3/s đến 400m3/s, tránh xả đột biến, bảo đảm mực nước hồ thấp hơn mức nước dâng bình thường. Ngoài ra, chủ công trình phải căn cứ tình hình lưu lượng đến hồ và diễn biến mưa lũ để thực hiện điều tiết phù hợp.

Chiều 3/9, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế cho biết, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, nên tại tỉnh TT-Huế đã có mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa đo được kể từ 19h tối 2/9 đến 4h sáng 03/9 phổ biến ở mức 150-200mm, cụ thể: Kim Long 207mm, trạm Huế 171mm, A Lưới 181 mm…

Mặc dù đã xuất hiện mưa lớn, nhưng mức nước nhiều hồ chứa tại TT-Huế vẫn còn thấp, thậm chí ở mực nước chết và sẵn sàng đón lũ, trừ hồ thủy điện A Lưới.

Ngọc Văn