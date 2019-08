Mưa lớn kéo dài, Hà Nội cảnh báo ngập nhiều nơi

Quảng cáo

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió từ mực 1500m đến 5000m nên ngày và đêm nay (21/8), ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa 50-100mm/24h, có nơi trên 150mm/24h).

Khu vực vùng núi Bắc Bộ và các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Thủ đô Hà Nội ngày và đêm nay (21/8), có lúc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định đợt mưa này có khả năng kéo dài đến ngày 23/8.

Do ảnh hưởng của mưa lớn xảy ra từ hôm qua, lũ trên các sông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đang lên nhanh. Dự báo từ nay đến 24/8, trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng xảy ra một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1-3m (trên các sông ở Bắc Bộ), từ 2-6m (trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An).

Mực nước đỉnh lũ thượng lưu các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng lên mức báo động BĐ1 và trên BĐ1. Phần hạ lưu các sông chính khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và các sông chính khu vực Bắc Bộ dưới mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng ở nhiều tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, đặc biệt tại các huyện Tân Lạc, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Đà Bắc, Cao Phong (Tỉnh Hòa Bình); Huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, Bá Thước, Như Xuân, Thọ Xuân (nguy cơ rất cao), Cẩm Thủy, Thạch Thành, Thường Xuân, Thạch Thành (tỉnh Thanh Hóa) và các huyện Tương Dương, Kỳ Sơn, Quỳ Châu, Quế Phong của Nghệ An.

- Nguyễn Hoài