Mưa lớn kéo dài, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực Bắc Bộ nối với vùng áp thấp nằm ngay trên khu vực ven biển phát triển từ mặt đất lên tới mực 5000m, vì thế trong ngày và đêm nay, ở Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An sẽ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to và dông mạnh. Trong đó khu vực Sơn La, Hòa Bình, các tỉnh Đồng Bằng Bắc Bộ, khu vực ven biển có mưa to, có nơi mưa rất to và dông, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Bắc Bộ là 28-31 độ C. Mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến đầu tháng 8/2018.

Mưa nhiều nên từ nay đến ngày 31/7, trên thượng lưu hệ thống sông Hồng - Thái Bình, các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An sẽ xuất hiện lũ, với biên độ lũ lên trên các sông như sau: trên thượng lưu sông Đà, sông Thao từ 3-4m, thượng lưu sông Thái Bình từ 3-5m, hạ lưu sông Thái Bình từ 1-2m; thượng lưu sông Lô từ 3-5m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Thao ở mức BĐ2-BĐ3, thượng lưu sông Lô ở mức BĐ1-BĐ2, thượng lưu các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An lên mức BĐ1-BĐ2, riêng sông Bưởi (Thanh Hóa) khả năng lên mức BĐ3. Ngoài ra nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An.

Trên biển, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày hôm nay, ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m; biển động.

LINH ANH