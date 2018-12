Mưa lớn kéo dài, Quốc lộ 1A bị tê liệt nhiều giờ

Tối 8/12, Đại úy Lê Doãn Thái, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông, Công an thị xã Kỳ Anh cho biết, QL1A đoạn đi qua thị xã Kỳ Anh bị ngập sâu , khiến nhiều phương tiện không thể đi lại được.

Theo đó, do lượng mưa lớn kéo dài, khoảng 15h chiều nay, tại địa bàn thị xã Kỳ Anh mưa lớn làm nước sông dâng cao chia cắt QL 1A đoạn đi qua địa phận tổ dân phố Hưng Bình (Phường Sông Trí).

Quốc lộ 1A đoạn đi qua thị xã Kỳ Anh bị ngập nặng, giao thông đình trệ

Tại điểm chia cắt này có chỗ ngập sâu gần 40cm, các phương tiện giao thông không thể di chuyển qua lại. Trước tình hình này, lực lượng CSGT đã làm biển cấm, chốt chặn phía hai đầu và hướng dẫn người dân đi theo tuyến tránh (1B) thị xã Kỳ Anh. Sau nhiều giờ bị chia cắt, đến 18h đoạn đường này mới được lưu thông trở lại.

“Đoạn đường này ngập rất sâu, xe cộ không thể di chuyển qua lại được. Hiện chúng tôi đã làm biển chỉ dẫn các lái xe đi theo tuyến đường tránh (1B) của thị xã Kỳ Anh để đảm bảo an toàn hơn”, ông Thái thông tin.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, chiều tối và đêm 8/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hội tụ trong đới gió Tây trên cao nên Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Nước ngập sâu, tuy nhiên một số xe có trọng tải lớn vẫn cố vượt qua

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đặc biệt, các tỉnh Nghệ An và Quảng Bình, Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông như: Đô Lương (Nghệ An) 131 mm, Vinh (Nghệ An) 107 mm, Hà Tĩnh 183 mm… Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét là cấp 1.

Phan Hoài - Minh Thùy