Mưa lớn kéo dài vùng núi Bắc Bộ, Hà Nội có mưa rào

Chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi, trong đó khu vực trung du vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to trên diện rộng, các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu có mưa to đến rất to, với khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Hà Nội có mưa, mưa rào; do mưa tăng nên nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ giảm xuống còn 30-32 độ C.

Từ ngày 25-26/7 mưa lớn sẽ mở rộng ra toàn bộ khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, trọng tâm mưa to trong ngày 25-26/7 tập trung ở các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu (50-100mm/ngày). Từ ngày 27/7, mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có xu hướng mở rộng xuống các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa và có khả năng kéo dài đến đầu tháng 8.

Các tỉnh miền Trung không chịu tác động của hoàn lưu vùng áp thấp, trong ngày hôm nay trời tiếp tục có nắng sớm, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào đến Bình Thuận phổ biến từ 34-35 độ C, riêng khu vực tỉnh Thanh Hóa về chiều và tối có mưa dông nên nhiệt độ ở mức khoảng 33 độ C.

Tại Nam bộ và Tây Nguyên gió mùa Tây Nam đang có xu hướng suy giảm về cường độ, vì thế mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay giảm xuống còn rải rác, thời gian mưa tập trung về chiều và tối, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên là 29-31 độ C, còn ở Nam Bộ là 32-33 độ C.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong đêm nay và ngày mai (26/7), ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m; biển động.

