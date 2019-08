Mưa lớn khắp Hà Nội, nhiều tuyến phố thành 'biển nước'

Quảng cáo

Hồi 10 giờ sáng nay, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực đồng bằng trung du Bắc Bộ với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới một vùng rộng lớn ở Bắc Bộ kéo dài đến Thanh Hóa, Nghệ An có mưa lớn.

Riêng tại thủ đô Hà Nội, do ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp nhiệt đới nên có mưa to đến rất to trong cả đợt với tổng lượng mưa trong đợt này phổ biến từ 100-200mm, có nơi lên tới 250mm. Mưa tập trung nhiều nhất trong ngày và đêm nay với tổng lượng mưa dao động từ 70-120mm. Đây cũng là thời điểm mưa lớn nhất trong đợt này do ảnh hưởng của bão số 3.

Chỉ trong sáng nay, nhiều điểm ở Hà Nội đã có lượng mưa rất lớn và đang tiếp tục mưa như Gia Thụy (Long Biên) 71,4mm; Hai Bà Trưng 65,5mm; Hoàng Mai 69,6mm; Hoàn Kiếm 58,9mm. Do mưa lớn kèm gió giật, nhiều tuyến phố nội thành bị ngập nặng, cây xanh đổ trên đường phố thủ đô.

Đợt mưa này kéo dài hết ngày mai ở thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, từ sáng mai, mưa giảm dần.

Khu vực siêu thị Aeon Long Biên chìm trong nước

Cùng với thủ đô Hà Nội, ngày và đêm nay, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm/24 giờ, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An 100-200mm/24 giờ).

Ngày và đêm mai (04/8), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến 30-50mm/24 giờ, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An 50-100mm/24 giờ.

Áp thấp nhiệt đới được dự báo tiếp tục gây mưa to gió lớn cho đến khi suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ. Dự báo trưa và chiều nay, vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và khu vực đồng bằng Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 6-7.

- Nguyễn Hoài