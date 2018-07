Mưa lớn khiến quốc lộ, nhà dân ở Quảng Ninh chìm trong biển nước

Nhà chức trách địa phương điều động lực lượng quân đội, dân quân tự vệ cùng xe lội nước sơ tán những hộ dân bị ngập. Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc Bộ hoạt động mạnh nên trong đêm 20/7, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa to. Dự báo ngày và đêm 21/7, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa rất to; trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhà chức trách cảnh báo mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng diễn biến phức tạp trong những ngày tới.