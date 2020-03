Mưa lớn nhiều ngày ở miền Bắc

Quảng cáo

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên hôm nay, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa hôm nay mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Dự báo hôm nay (31/3) và ngày mai (1/4), không khí lạnh tiếp tục được tăng cường yếu lệch Đông mang theo nhiều hơi ẩm từ biển vào nên các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 17-20 độ, vùng núi từ 15-17 độ.

Thủ đô Hà Nội hôm nay và ngày mai, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-20 độ.

Dự báo từ thứ Năm cho đến ngày 7/4, do ảnh hương của hội tụ gió trên cao, các tỉnh Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Tiêng từ chiều tối ngày 3/4 đến khoảng ngày 7/4 có mưa, mưa vừa, vùng núi có mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thủ đô Hà Nội từ thứ Năm đến ngày 6/4 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng từ chiều tối ngày 3 đến khoảng ngày 5/4, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khi đó, tại Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục duy trì thời tiết chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên, Nam Trung Bộ là 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Tại Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.





Nguyễn Hoài