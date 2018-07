Mưa lũ gây nhiều sự cố lưới điện tại các tỉnh miền Bắc

Theo báo cáo nhanh của Tổng công ty Ðiện lực miền Bắc (EVNNPC), đến 12h ngày 21/7, EVNNPC đã khắc phục được 76/95 lộ đường dây, cáp ngầm trung áp bị ảnh hưởng trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố.

Cũng theo EVNNPC, còn khoảng 713 TBA phân phối với trên 103 nghìn khách hàng chưa thể khôi phục điện do nước lũ dâng cao, giao thông bị chia cắt hoặc nước ngập sâu nên không đủ điều kiện an toàn đóng điện như một số khu vực tại Yên Bái, Lào Cai, Quảng Ninh,...

Mưa lũ lớn cũng làm 2 nhà máy thủy điện thuộc EVNNPC quản lý là Nậm Ðông III (Yên Bái), Nậm Toóng (Lào Cai) bị thiệt hại như sạt lở taluy, đất đá, rác theo nước lũ cuốn về làm giảm công suất phát của nhà máy,...

Báo cáo của điện lực Yên Bái cũng cho biết, trước đó, ngày 20/7, trụ sở Ðội Quản lý đường dây và trạm biến áp Lương Thịnh thuộc Ðiện lực Trấn Yên - Công ty Ðiện lực Yên Bái bị ngập trong nước lũ, khiến 5 cán bộ nhân viên mắc kẹt lại trong trạm. Lực lượng cứu hộ đã kịp thời đưa 5 người ra ngoài an toàn.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn EVN, hiện còn một số ít nhánh rẽ lưới điện thuộc các huyện vùng cao của Thanh Hóa và Nghệ An chưa thể khôi phục được do ngập lụt và ách tắc giao thông sau bão. Trong đó, có 34 trạm phân phối thuộc các huyện Thường Xuân, Như Xuân, Lang Chánh của tỉnh Thanh Hóa; 19 trạm thuộc các huyện Nghi Lộc, Nghĩa Ðàn, Tương Dương, Kỳ Sơn, Ðô Lương của tỉnh Nghệ An.

Cũng theo Ban Chỉ huy, trong cơn bão số 3, EVN và các đơn vị đã duy trì và ứng trực 24/24h từ ngày 16/7 để kịp thời chỉ huy khắc phục các ảnh hưởng do thiên tai.

Trước đó, mưa lớn sau bão số 3 đã gây ra nhiều sự cố lưới điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Từ ngày 19/7 đến nay, cán bộ nhân viên Công ty Ðiện lực Thanh Hóa đã tập trung cao độ để khôi phục những vị trí bị ảnh hưởng. Ðến sáng 22/7, Công ty đã khắc phục xong 34/34 lộ đường dây, cáp ngầm trung áp bị ảnh hưởng; khôi phục cấp điện cho 99% số khách hàng bị gián đoạn cung cấp điện do thiên tai.

EVN hỗ trợ 1 tỷ đồng cho người dân Hà Giang, Lai Châu

Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam (EVN) cho hay, từ ngày 16 - 18/7, đoàn công tác do ông Ðỗ Ðức Hùng - Phó Chủ tịch Công đoàn Ðiện lực Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến Hà Giang, Lai Châu để thăm hỏi và trao tặng 1 tỷ đồng hỗ trợ cho người dân 2 địa phương bị thiệt hại bởi đợt mưa lũ vừa qua.

Ông Hùng cho biết mỗi cán bộ, nhân viên EVN đã đóng góp một ngày lương để giúp đỡ người dân bị thiệt hại bởi lũ lụt tại 2 tỉnh Hà Giang và Lai Châu. Theo đó, đoàn đã đại diện trao cho mỗi tỉnh khoản hỗ trợ trị giá 500 triệu đồng.

“Sự động viên, hỗ trợ cả về tinh thần lẫn vật chất của EVN rất kịp thời và cần thiết để phần nào giúp bà con vơi bớt nỗi lo sau hậu quả nặng nề của thiên tai” - ông Triệu Quốc Lương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang bày tỏ.

Cũng trong chuyến công tác, đoàn đã đến thăm cán bộ, công nhân viên các công ty Ðiện lực Hà Giang, Lai Châu và hỗ trợ mỗi đơn vị 100 triệu đồng; Trạm 110 kV Phong Thổ thuộc Chi nhánh Lưới điện Cao thế Lai Châu, Công ty Lưới điện Cao thế miền Bắc với số tiền 50 triệu đồng.

Những năm qua, EVN luôn tích cực triển khai các hoạt động chia sẻ khó khăn với nhân dân trong khu vực bị thiệt hại do thiên tai như hỗ trợ về vật chất, hỗ trợ xây dựng nhà ở tạm cho người dân, mắc đường điện tạm thời cho bà con vùng lũ...

Trước diễn biến của bão số 3, Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam đã gửi điện thượng khẩn số 3474/EVN-AT yêu cầu các đơn vị khẩn trương tập trung ứng trực 24/24h để kịp thời khắc phục các sự cố do thiên tai gây ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ công nhân viên và nhân dân. Các công ty thủy điện cần tăng cường kiểm tra công trình, hồ, đập, nguồn điện dự phòng; theo dõi sát tình hình thủy văn, mưa lũ, lượng nước về hồ; vận hành xả lũ hồ chứa theo quy trình; phối hợp chặt chẽ, báo cáo và thông báo kịp thời, đúng quy định cho các địa phương và cơ quan liên quan, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, thiết bị, công trình, hồ chứa, vùng hạ du; đảm bảo sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.

Thục Quyên