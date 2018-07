Mưa lũ lớn tại nhiều địa phương

Ghi nhận của cơ quan khí tượng, lượng mưa trong 12 giờ qua ở các quận Hoàng Mai, Ba Đình, Đống Đa, Long Biên... đều trên 70 mm. Riêng quận Hà Đông tới 120 mm, Sơn Tây 140 mm, Ba Vì 170 mm.Mưa dồn dập trong thời gian ngắn khiến hàng loạt tuyến đường ngập sâu. Tuyến đường dài khoảng 4 km từ Nguyễn Trãi (Thanh Xuân) đến Quang Trung (Hà Đông), nhiều chỗ ngập sâu nửa mét. Nhiều khu vực trũng thấp khác như đầu đường Pháp Vân, đại lộ Thăng Long đoạn qua (Tây Mỗ), đường Quan Nhân (Thanh Xuân), Hoa Bằng, Trần Bình (Cầu Giấy)... ngập từ 20 đến 50 cm. Nước đã tràn vào nhà dân.

Thanh Hóa: có mưa vừa đến mưa rất to. Từ 8 giờ đến 11 giờ ngày 21/7, các huyện miền núi có mưa khoảng 20-30 mm, cao nhất tại xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa. Mưa bão đã làm nhiều thôn, bản khu vực miền núi bị cô lập, hàng trăm ha lúa, hoa màu bị chết, nhiều hộ dân phải sơ tán, nhà cửa bị sập, đường giao thông bị hỏng. Trước tình hình mưa bão diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa đã có Công điện số 143/PCTT&TKCN về ứng phó với lũ quét và sạt lở đất.

Nghệ An: Một số địa phương trong tỉnh đang bị cô lập, đến 21/7, nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn và đường nội thôn bản ở tỉnh Nghệ An vẫn đang bị ách tắc do nước ngập, sạt lở đất đá, hư hỏng. Theo báo cáo tính đến tối 20/7, mưa lũ đã làm 73 nhà dân bị sạt lở; 14 điểm trường bị ảnh hưởng; 14.360 ha lúa, 6.744 ha ngô và hoa màu, 1.466 ha cây trồng lâu năm, 2.943 ha ao hồ nuôi thủy sản bị ngập trong nước, hư hỏng; 3.190 con gia cầm, 20 con lợn bị chết; 83 cột điện bị đổ gãy…

Phú Thọ: Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hạ Hòa cho biết, đến 21 giờ ngày 20/7, mưa bão đã làm gần 1.500 ha lúa, hoa màu và cây ăn quả đã bị ngập úng; 282 hộ dân phải di dời do ngập và sạt lở, 744 hộ dọc hai bên sông Thao và các xã có ngòi tiêu lớn có nguy cơ bị ngập, sẵn sàng di dời người và tài sản.

Sơn La: Tin từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, nhiều nơi xảy ra mưa to và kéo dài trên diện rộng, làm hư hỏng, sạt lở hơn 12 nhà dân ở các xã: Bắc Phong, Tân Phong, Suối Tọ, Tân Lang, Mường Lang; hư hỏng 30m tường cánh thượng lưu của thôn Đồng Lỳ, xã Huy Hạ và cuốn trôi nhiều hoa màu của bà con.

Quảng Ninh: Cơn mưa lớn từ đêm 20 rạng sáng ngày 21/7, khiến quốc lộ 18A đoạn đi qua phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh chìm trong biển nước. Tuyến đường này bị chia cắt thành nhiều điểm, có những điểm ngập sâu kéo dài gần 3km. Tại TP Hải Phòng, mưa lớn cũng kéo dài suốt đêm qua cho tới hôm nay (21/7) khiến một số tuyến đường, khu dân cư bị ngập lụt. Gây khó khăn cho người dân và các phương tiện tham gia giao thông.

