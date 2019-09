Mưa thâu đêm, nhiều tuyến đường TP Hà Tĩnh ngập nặng

Quảng cáo

Sáng nay, 2/9, trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh mưa lớn tiếp tục trải đều khắp các huyện, thị. Tại TP Hà Tĩnh, lượng mưa lớn suốt đêm 1/9, làm ngập nhiều tuyến phố, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Tại một số tuyến phố, người dân cắm biển cảnh báo đường ngập sâu như Nguyễn Du, Hải Thượng Lãn Ông…Nhiều phương tiện ô tô và xe máy của người dân bị chết máy phải gọi cứu hộ, các hộ gia đình sống ở hai khu phố này phải thuê xe cứu hộ để đưa xe ô tô ra khỏi khu vực ngập nước…

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ hoạt động mạnh nối với tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên khu vực Biển Đông, nên các khu vực trong tỉnh đã xảy ra mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ, ngày 1/9 đến 4 giờ 30 ngày 2/9 các nơi phổ biến từ 30 - 100mm, một số nơi cao hơn như Cẩm Xuyên 131,1mm, TP Hà Tĩnh 122,0mm, Can Lộc 112,3mm, …

Theo dự báo, ngày và đêm nay 2/9) các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm/24 giờ, có nơi trên 100mm. Nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng.

Chùm ảnh PV Tiền phong ghi lại ngập nặng tại TP Hà Tĩnh:

Nhiều phương tiện ngập nước phải gọi cứu hộ

Nước ngập hơn 50cm tại đường Nguyễn Du



Nhiều người bất chấp biển cảnh báo đi vào chỗ ngập Biển cảnh báo đường ngập tại nhiều tuyến phố ở TP Hà Tĩnh

Nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng



Minh Thùy