Nam sinh chết đuối sau khi liên hoan lớp

TPO - Chiều nay, 19/6, Trưởng Công an xã Mỹ Lộc, Can Lộc (Hà Tĩnh), ông Trần Đình Dũng cho biết, khoảng 13h cùng ngày, nam sinh T.V.V. (học sinh lớp 12, trường THPT Đồng Lộc) được xác định bị tử vong do đuối nước.