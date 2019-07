Nam thanh niên chết lõa thể trong nhà nghỉ

Quảng cáo

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h30 sáng ngày 27/7 tại nhà nghỉ M.T trên đường D1, KP. Bình Thuận, phường Thuận Giao, TX. Thuận An, Bình Dương.

Nhà nghỉ nơi xảy ra vụ việc

Vào thời điểm trên, chủ nhà nghỉ không thấy khách liên hệ trả phòng nên đến kiểm tra. Khi mở cửa phòng khách thuê thì phát hiện nam thanh niên tên Vũ Hoàng Sang (SN 1981, quê An Giang) nằm bất động trong tình trạng lõa thể.

Xác định nạn nhân đã tử vong, chủ nhà nghỉ trình báo vụ việc đến công an địa phương. Nhận được tin báo, Công an TX. Thuận An khẩn trương đến phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Theo chủ nhà nghỉ, nạn nhân Sang thuê phòng từ trưa hôm trước đến sáng nay thì xảy ra vụ việc. Hiện, Công an đang khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Hương Chi