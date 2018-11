Nam thanh niên rơi từ tầng cao tòa nhà tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h ngày 9/11, người dân trên địa bàn tổ 8 phường Mỹ Đình 1 (Nam Từ Liêm, Hà Nội) nghe tiếng động mạnh nên chạy ra kiểm tra, phát hiện nam thanh niên (chưa rõ danh tính) nghi rơi từ tầng 5 của một ngôi nhà cao tầng xuống. Nạn nhân được xác định đã tử vong tại hiện trường.

Được biết, trước khi xảy ra sự việc, người này có những biểu hiện không bình thường.

Lãnh đạo Công an phường Mỹ Đình 1 cho biết, ngay khi nhân được thông tin, công an phường phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm xuống ghi nhận hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Hiện cơ quan chức năng đang xác mình làm rõ danh tính của nam thanh niên trên để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thanh Phong