Nam thanh niên tông vào thùng rác tử vong tại chỗ

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h30 đêm 7/4 tại KDC 434 khu phố Bình Đáng, phường Bình Hoà, TX.Thuận An, Bình Dương. Nguồn tin từ lực lượng CSGT Công an thị xã Thuận An cho biết, vào thời gian trên, thanh niên tên Phạm Văn Điều (25 tuổi, quê Phú Yên) điều khiển xe máy mang BKS 78G1 32xxx lưu thông trong khu dân cư 434 hướng ra đường ĐT743 với tốc độ cao.

Lúc này, do không làm chủ được tay lái, anh Điều tông vào một thùng rác để bên đường. Vụ tai nạn đã khiến nam thanh niên tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm gần chiếc xe máy, thùng rác bị móp.

Hiện trường vụ tai nạn

Không lâu sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng CSGT Công an thị xã Thuận An đã có mặt để bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Đến gần 1h ngày 8/4, công tác khám nghiệm mới được hoàn tất.

