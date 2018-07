Nắng nóng: Báo động cháy rừng “cực kỳ nguy hiểm”

TPO - Do nắng nóng gay gắt, nhiều nơi trên 40 độ C, rừng ở các tỉnh miền Trung, đặc biệt các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình bị cảnh báo cháy thường xuyên ở cấp V- cấp cực kỳ nguy hiểm.