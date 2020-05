Nắng nóng cuối tuần sau nghỉ lễ, bãi biển Đồ Sơn thất thủ

Cuối chiều, du khách vẫn tấp nập đổ về Đồ Sơn. Công an quận Đồ Sơn cho biết, để bảo an toàn giao thông, đảm bảo công tác phòng chống COVID-19, đơn vị đã huy động 100% quân số ứng trực, lập nhiều chốt kiểm soát phương tiện người ra vào bãi biển. Trong nhiều ngày nghỉ lễ, lực lượng công an địa phương đã phối hợp với Công an TP Hải Phòng phát hiện, xử lý hàng chục thanh niên đầu trần dàn hàng ngang lái xe, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho du khách.