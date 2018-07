Nắng nóng vừa qua, mưa dông ập tới

Nguyên nhân của sự thay đổi trên, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương là do một vùng xoáy thấp đang hình thành và có xu hướng hoạt động mạnh dần lên trên khu vực phía Bắc các tỉnh Bắc bộ. Do ảnh hưởng xoáy thấp có xu hướng hoạt động mạnh dần lên, trong chiều tối và đêm nay (6/7) ở Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to, trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Cụ thể, từ ngày 7-9/7 ở Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông diện rộng, khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang và Yên Bái có mưa rất to và dông (thời gian có mưa to tập trung vào đêm và sáng sớm). Đợt mưa lớn ở các tỉnh Bắc bộ tập trung cao điểm trong các ngày 7-9/7, sau đó mưa còn có thể kéo dài nhiều ngày. Tại Hà Nội, chiều tối và đêm mai sẽ có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Từ ngày 7-9/7 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và có dông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do thời tiết chuyển biến nhanh từ trạng thái nắng nóng sang mưa dông nên trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Cần hết sức cảnh giác, đề phòng sét, lốc và gió giật trong cơn dông trong hai ngày cuối tuần. Như vậy, sau một tuần nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cả ban ngày và ban đêm đều cao (nhiệt độ thấp nhất về đêm phổ biến trong khoảng 29-30 độ, trời oi bức cả về đêm) thì các tỉnh vùng núi lại đối diện với nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét và sạt lở đất. Đối với các tỉnh đồng bằng Bắc bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội) và các tỉnh ven biển Trung bộ sẽ có một tuần khá mát mẻ với nhiệt độ trong khoảng 30-33 độ kéo dài cả tuần tới.

Đợt mưa diễn ra vào chiều nay sẽ kết thúc đợt nắng nóng dài nhất (8 ngày), gay gắt nhất từ đầu mùa với nền nhiệt phổ biến ở mức xấp xỉ và trên 40 độ tại nhiều nơi. Nhiệt độ cao nhất ghi nhận được là 41,6 độ tại Tĩnh Gia (Thanh Hóa). Tại Hà Nội nhiệt độ cao nhất ghi nhận là 40 độ tại Sơn Tây. Nắng nóng lần này đặc biệt gay gắt song vẫn chưa vượt qua mức kỷ lục của đợt nắng nóng đầu tháng 6 năm 2018. Dự báo trong tháng 7 còn một đợt nắng nóng khác nhưng không gay gắt bằng trong khi lượng mưa trong tháng 7 ở khu vực Bắc bộ sẽ nhiều hơn trung bình nhiều năm.

Nguyễn Hoài