Náo loạn tại BOT Sóc Trăng khi tài xế mang heo đến cúng

Khoảng 9h ngày 11/1, BOT Sóc Trăng lại tiếp tục rơi vào ngày hỗn loạn thứ 5. Tại đây, nhiều tài xế đã tập trung lại và mang theo một con heo quay lớn để "cúng trạm".

Con heo quay lớn được các tài xế đặt tại một quán giải khát cách trạm khoảng 100 m, kèm theo là gà, bia đặt xung quanh. Theo các tài xế, con heo quay này được các anh em tài xế tham gia phản đối trạm hùn tiền để mua. Trước tình hình đó, lãnh đạo trạm BOT Sóc Trăng đã phải xả trạm để tránh… rối loạn.

Một diễn biến khác, ông Trần Văn Chuyện, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết tỉnh đã yêu cầu Sở Giao thông vận tải (GTVT) lập công văn gửi Tổng cục Đường bộ và Công ty TNHH BOT quốc lộ 1 Sóc Trăng (BOT Sóc Trăng) về việc tìm giải pháp xử lý “điểm nóng” ở trạm BOT Sóc Trăng. Theo đó, phương án đề xuất của tỉnh là xả trạm BOT Sóc Trăng một thời gian, cho đến khi có mức giá mới theo hướng giảm cho các phương tiện.

Như đã thông tin, nhiều ngày qua, cánh tài xế không chịu mua vé hoặc dùng tiền mệnh giá nhỏ để qua trạm khiến quốc lộ 1 tại BOT Sóc Trăng bị ùn tắc giao thông nghiêm trọng và chủ đầu tư phải cho xả trạm hàng chục lần.

Đối với việc xô xát tại BOT Sóc Trăng vào ngày 8/1, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết công an tỉnh này đã làm việc với các tài xế và những người có liên quan. Sau khi xem lại hình ảnh từ camera cho thấy không có việc công an đánh tài xế. Xô xát xảy ra khi tài xế của một nhà xe với hợp tác xã có va chạm nhau.

Với hành vi lợi dụng tình hình ách tắc giao thông để có hành vi quá khích, thậm chí hủy hoại tài sản của doanh nghiệp (Trạm BOT Quốc lộ 1 Sóc Trăng) của một số người như không chịu di chuyển theo hiệu lệnh của ngành chức năng hay việc tháo dỡ rào chắn, hủy hoại tài sản, Đại tá Lê Minh Quang, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết: lực lượng CSGT luôn ứng trực để đảm bảo an toàn giao thông, duy trì an ninh trật tự quanh khu vực trạm thu phí BOT Sóc Trăng.

Những ý kiến của người dân, tài xế đã được các cơ quan có trách nhiệm ghi nhận và cơ quan có thẩm quyền đang tích cực xem xét giải quyết. Vì vậy, người dân phải bình tĩnh, chờ vào sự giải quyết. Trong quá trình chờ giải quyết không nên có những việc làm gây mất an ninh trật tự, mất an toàn giao thông. Việc có ý kiến về trạm BOT thu cao hay vị trí đặt trạm chưa hợp lý… là quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp và chủ phương tiện nhưng việc lợi dụng tình hình căng thẳng để kích động thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

BOT Sóc Trăng có vốn đầu tư hơn 1.419 tỷ đồng, thời gian thu phí hoàn vốn 18 năm 9 tháng. Dự án bắt đầu từ cầu Trà Quýt, xã Thuận Hòa của huyện Châu Thành, đến xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) có tổng chiều dài trên 16 km. Trong đó, có hai giai đoạn, một là mở rộng quốc lộ 1 thuộc xã Thuận Hòa (Châu Thành) đến cửa ngõ TP Sóc Trăng, dài 8,54 km; hai là làm tuyến đường tránh TP Sóc Trăng dài 7,68 km. Sau nửa năm đưa vào hoạt động, nhà đầu tư cho biết mỗi ngày BOT Sóc Trăng lỗ khoảng 3 tỷ đồng/tháng, do lượng ôtô chạy qua dự án khá ít, tiền bán vé không đủ đóng lãi và chi phí quản lý.

