Ngã xuống đường sau va chạm xe bán tải, người đàn ông bị xe container cán qua

Khoảng 8h sáng nay 5/5, tại km790+900 Quốc lộ 1, đoạn qua thôn Câu Nhi, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng (Quảng Trị), ông N.H (SN 1958, trú huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) chạy xe máy 75F9-4087 từ Quảng Trị vào Thừa Thiên - Huế, đến đây ông H. đâm vào đuôi xe bán tải 29C - 617.52 do Nguyễn Danh Vọng (SN 1973, ở Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội) lái. Cú va chạm mạnh làm ông H. và xe máy đổ xuống đường.



Đúng lúc này, xe container 79C-114.00 kéo theo rơ móc 79R-005.58 do Ngô Minh Trường (SN 1969, ở Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) điều khiển đi từ phía sau không kịp xử lý tình huống, đâm phải ông H. khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Trạm CSGT Hải Lăng (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị) và Công an huyện Hải Lăng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và điều tra làm rõ nguyên do vụ tai nạn.

H.Thành