Ngân hàng Việt Á lên tiếng vụ hai thanh niên dùng súng cướp tiền

Ông Trần Tiến Dũng – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) xác nhận vừa xảy ra vụ cướp chi nhánh ngân hàng ở số 127K, Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, TPHCM.

Theo thông tin từ ngân hàng, khoảng 11h trưa nay, trong lúc cán bộ nhân viên ngân hàng tại Phòng giao dịch Bà Chiểu của Ngân hàng TMCP Việt Á, đang thực hiện các công việc giao dịch, bất ngờ xuất hiện hai kẻ cướp có vũ trang xông vào uy hiếp, khống chế và cướp đi một khoản tiền mặt rồi nhanh chóng tẩu thoát.

May mắn vụ việc không gây thiệt hại về người. “VietABank thực hiện an toàn kho quỹ theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước, toàn bộ số tiền gửi tại VietABank đều được mua bảo hiểm vì vậy mọi quyền lợi của khách hàng tại VietABank luôn được đảm bảo an toàn”- ông Trần Tiến Dũng – Phó Tổng Giám đốc VietABank khẳng định.

Ngô Bình