Ngàn ngày đưa rùa về biển Cù Lao Chàm

Tháng 3/2016 Bộ NN& PTNT đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia bảo tồn rùa biển tại Việt Nam lần thứ 2, giai đoạn 2016-2025. Là địa phương đầu tiên trên cả nước hưởng ứng hành động này, Hội An đã ban hành Kế hoạch bảo tồn và phục hồi rùa biển tại Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến 2040.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An cho hay, chủ trương của thành phố là khôi phục vùng sống của rùa biển ở Cù Lao Chàm. Thực tế cho thấy, trước đây rùa biển về rất nhiều, nhưng do tác động của con người trong khai thác du lịch, đánh bắt nên rùa không còn không gian sống.