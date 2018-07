Ngày 6/7, miền Bắc đón mưa dông hạ nhiệt

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (4/7), nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực Bắc bộ và các tỉnh Trung bộ.

Tại các tỉnh Đồng Bằng Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên- Huế có nắng nóng đặc biệt gay gắt, với nền nhiệt độ lúc 13 giờ chiều nay phổ biến trong khoảng 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C như: Phủ Lý (Hà Nam), Nho Quan (Ninh Bình) 39,2 độ C, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 39,6 độ C, Tây Hiếu (Nghệ An) 39,2 độ C...

Theo dự báo, ngày mai (5/6) nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở Bắc bộ và các tỉnh Trung bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C.

Khu vực Đồng Bằng Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên -Huế nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-19 giờ.

Nắng nóng gay gắt diện rộng ở các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ còn kéo dài trong 1-2 ngày tới.

Tại khu vực Hà Nội, nắng nóng đặc biệt gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày mai (5/7) phổ biến 38-40 độ C, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-19 giờ.

Tuy nhiên, theo dự báo, từ ngày 6/7, khả năng xuất hiện một vùng xoáy thấp gây mưa trên khu vực Bắc bộ. Từ chiều ngày 6/7 do ảnh hưởng của xoáy thấp phát triển trên nền bề mặt rất nóng nên các tỉnh Bắc bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra mưa dông với nguy cơ rất cao kèm dông sét, tố, lốc và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của nắng nóng, nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh miền Trung. Nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Do vậy, người dân cần hạn chế tham gia giao thông, lao động ngoài trời vào thời điểm từ 11 giờ đến 17 giờ hàng ngày đồng thời cần bổ sung đủ nước uống và chế độ dinh dưỡng hợp lý để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Nam Khánh