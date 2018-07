Ngày 7/7 đón mưa dông, Bắc Bộ giảm nhiệt

Nằm ở rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây có cường độ mạnh thì nắng nóng diện rộng vẫn đang duy trì ở khu vực Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng 35 – 38 độ C, trong đó khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có nắng nóng gay gắt với mức nhiệt 38 – 40 độ C. Trong khi đó, khu vực Lai Châu, Điện Biên do còn chịu ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực 1500m nên trời nhiều mây hơn, có lúc còn có cả mưa rào và dông ở vài nơi, nhiệt độ cao nhất cũng chỉ từ 30 – 33 độ C.

Ban ngày cường độ nắng mạnh nhiều giờ khiến cho ban đêm nền nhiệt vẫn còn giữ trạng thái nóng bức với mức nhiệt cao 28 – 31 độ C cho khu vực phía Đông Bắc Bộ, khu vực vùng núi phía Tây Bắc Bộ nền nhiệt thấp hơn, phổ biến từ 24 – 27 độ C, riêng khu vực Hòa Bình có thể lên trên 30 độ C. Có khả năng từ đêm mai, tức đêm 6/7 khi trên khu vực Bắc Bộ hình thành rãnh thời tiết xấu gây mưa rào và dông cho vùng núi và sang ngày mùng 7, mưa dông tăng lên về diện và lượng cho khu vực Bắc Bộ thì nắng nóng mới giảm đáng kể.

Cũng chịu tác động của rìa đông nam vùng áp thấp phía tây cùng với hoạt động mạnh của gió phơn tây nam nên khu vực ven biển Trung Bộ từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế cũng trong trạng thái có nắng mạnh. Nền nhiệt cao nhất hôm nay ở khu vực này sẽ phổ biến trong khoảng 37 – 40 độ C, một số nơi còn có nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 40 độ C.

Trong đêm nay, thời tiết vẫn khô nóng cho khu vực khi nền nhiệt dao động phổ biến từ 28 – 31 độ C với độ ẩm trong không khí không cao, dao động từ 60 – 80%. Khu vực từ Đà Nẵng – Bình Thuận cũng có nắng nóng nhưng mức nhiệt không cao như các tỉnh thành phía Bắc, phổ biến từ 35 – 38 độ C. Trong đêm nay, khu vực có mưa rào và dông ở diện vài nơi, thời tiết dịu dần về ngưỡng nhiệt từ 26 – 29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ban ngày trời có nắng nhưng nền nhiệt không cao, phổ biến trong ngưỡng từ 30 – 33 độ C ở Tây Nguyên còn Nam Bộ là từ 31 – 34 độ C. Gió tây nam tăng lên cường độ trung bình khiến cho mưa dông còn xảy ra rải rác vào khoảng thời gian chiều tối và đêm. Ban đêm, thời tiết tương đối mát mẻ với mức nhiệt từ 21 – 24 độ C ở Tây Nguyên và 23 – 26 độ C ở Nam Bộ. Trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh.

LINH ANH