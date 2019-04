Ngày mai Bắc Bộ đón mưa 'vàng', giải nhiệt nắng nóng nung người

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày hôm nay (29/4), nắng nóng xảy ra ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Bộ với nền nhiệt độ lúc 13h trưa nay phổ biến 34-36 độ, một số nơi trên 37 độ như: Yên Châu (Sơn La) 38,1 độ, Tương Dương (Nghệ An) 37,6 độ, Con Cuông (Nghệ An) 37,6 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 37,7 độ, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 38,1 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 37,9 độ, Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 38,2 độ...

Dự báo, do ảnh hưởng rìa nam của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây bị nén dịch dần xuống phía Nam nên ngày mai (30/4), nắng nóng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Bắc và trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ; riêng vùng núi có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ 38-39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.

Cũng theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện áp cao lạnh lục địa ở phía Bắc tiếp tục được tăng cường nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-26 độ Vĩ Bắc xuống phía Nam.

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên từ gần sáng ngày mai (30/4) đến 1/5, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng, lượng mưa đạt cấp mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24 giờ, có nơi trên 80mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Khu vực Hà Nội, từ trưa chiều mai (30/4) đến sáng ngày 1/5 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Phan Thiên