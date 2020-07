Nghệ An báo cáo Thủ tướng việc xử lý sai phạm trong đề án hỗ trợ người Ơ Đu

Quảng cáo

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh ngày 23/7/2020 đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về quá trình thực hiện giai đoạn 1 (2016-2020) của đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu tại huyện Tương Dương, Nghệ An.

Trong quá trình triển khai, UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định số 3869/QĐ-UBND ngày 30/9/2019, đưa bản Đửa (xã Lượng Minh, thuộc huyện Tương Dương) ra khỏi diện hỗ trợ, vì trên thực tế bản Đửa không có người Ơ Đu sinh sống như thống kê của Ban Dân tộc Nghệ An.

Trong số hơn 28 triệu đồng vốn trung ương hỗ trợ, Nghệ An đã giải ngân hơn 27,2 tỷ đồng, bao gồm hỗ trợ 280 con bê giống, xây dựng 67 chuồng chăn nuôi gia súc, hỗ trợ khai hoang, cải tạo đất…Các hãng mục hỗ trợ trên được triển khai tại bản Văng Môn, xã Nga My, huyện Tương Dương.

UBND tỉnh Nghệ An cũng báo cáo người đứng đầu Chính phủ về việc điều tra, xử lý một số cá nhân sai phạm: “Trên cơ sở nội dung các báo nêu, UBND tỉnh Nghệ An đã kịp thời chỉ đạo Công an tỉnh xác minh thông tin và điều tra xử lý nghiêm đúng qui định của pháp luật. Hiện nay CQĐT Công an tỉnh đã bắt một đối tượng (cán bộ Phòng chính sách- Ban Dân tộc Nghệ An). Vụ việc đang được điều tra, mở rộng. UBND tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc điều tra làm rõ các sai phạm trong thực hiện đề án, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sai phạm”.

Quang Long

Tin Nghệ An