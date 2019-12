Nghệ An bổ nhiệm nhiều chức vụ chủ chốt

Quảng cáo

Theo Quyết định số 4889/QĐ- UBND ngày 2/12/2019 về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, công chức, cụ thể điều động và bổ nhiệm có thời hạn 5 năm ông Nguyễn Văn Đệ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Thành, giữ chức Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý trao Quyết định bổ nhệm cho ông Nguyễn Văn Đệ. Ảnh Lâm Tùng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh, Nông nghiệp và PTNT là lĩnh vực lớn, có vai trò hết sức quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như đảm bảo đời sống người dân, đảm bảo an sinh xã hội. Được giao nhiệm vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm to lớn mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao cho ông Nguyễn Văn Đệ, với không ít khó khăn thách thức khi đòi hỏi trách nhiệm của ngành nông nghiệp ngày càng cao.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng mong muốn ông Nguyễn Văn Đệ tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm với công việc, phát huy truyền thống, tinh thần cộng sự, hợp tác, hoàn thành nhiệm vụ, đạt chỉ tiêu cao nhất.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Đệ.

Cùng ngày, Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An cũng tổ chức Lễ công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Trưởng ban đối với ông Lê Tiến Trị - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh.

Ông Thái Thanh Quý trao quyết định bổ nhiệm cho ông Lê Tiến Trị.

Tại Quyết định số 4904/QĐ-UBND ngày 2/12/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn 5 năm đối với ông Lê Tiến Trị - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh giữ chức Trưởng ban Quản lý KKT Đông Nam Nghệ An. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cảnh Huệ