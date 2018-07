Nghệ An 'chạy nước rút' phòng chống bão số 3

Ngày 17/7, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT – TKCN) tỉnh Nghệ An có báo cáo nhanh về tình hình diễn biến và công tác chỉ đạo đối phó với bão số 3 và áp thấp nhiệt đới.

Theo đó, do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nối với tâm áp thấp nhiệt đới trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa từ ngày 13/7 đến 7 giờ (ngày 17/7) phổ biến từ 200 – 400mm. Riêng chợ Tràng, huyện Hưng Nguyên là 465mm.

Hiện tỉnh Nghệ An có 3.868 phương tiện/18.189 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản. Tính đến 5h30p (ngày 17/7) có 3.799 phương tiện/17.432 lao động đã neo đậu tại bờ. Các phương tiện hoạt động trên biển đã nhận được thông báo về vị trí và hướng đi của Áp thấp nhiệt đới.

Bên cạnh đó, tỉnh Nghệ An có trên 625 hồ đập lớn nhỏ thì 125 hồ đã đầy nước. Các nhà máy thủy điện đang vận hành theo quy trình liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả. Về giao thông thì một số điểm của của quốc lộ 48E đã đóng đường, cử người trực gác 24/24h, nghiêm cấm người dân qua lại. Một số tuyến tỉnh lộ cũng đã bố trí rào chắn, phân luồng. Sản xuất nông nghiệp, vụ hè thu đến nay đã gieo cấy được hơn 83 nghìn ha lúa, khoảng 18 nghìn ha hoa màu.

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Nghệ An đang triển khai các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương các huyện tổ chức trực ban, theo dõi diễn biến của cơn bão số 3 và tình hình mưa lũ, nắm bắt và tăng cường thông tin đến người dân. Tập trung xử lý ách tắc giao thông do mưa gây sạt lở, kiểm tra rà soát sẵn sàng sơ tán dân tại các vùng thấp trũng ven biển, ven sông, vùng có nguy cơ sạt lở. Chủ động kiểm tra đê điều, hồ đập, công trình đang thi công để có biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản. Các lực lượng cứu nạn, cứu hộ sẵn sàng phương tiện, lực lượng để làm nhiệm vụ…

Cảnh Huệ