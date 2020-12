Nghệ An có tân Trưởng Ban Dân tộc

Tại buổi lễ, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An đã công bố Quyết định số 4356/QĐ-UBND ngày 1/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn 5 năm đối với ông Vi Văn Sơn - Chủ tịch UBND huyện Con Cuông giữ chức Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Văn Thông trao quyết định cho ông Vi Văn Sơn.

Trao quyết định Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Văn Thông nhấn mạnh, đây là trọng trách và nhiệm vụ lớn mà cấp ủy, chính quyền tin tưởng giao cho tân Trưởng Ban Dân tộc tỉnh. Bên cạnh đó, việc bổ nhiệm lần này đối với ông Vi Văn Sơn cũng thể hiện sự quan tâm đặc biệt của tỉnh đối với Ban Dân tộc tỉnh. Bên cạnh đó, đề nghị Ban Dân tộc tỉnh triển khai sự quan tâm đó trở thành những giá trị cụ thể giúp cho đồng bào dân tộc vượt qua khó khăn, đặc biệt trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu.

Ông Vi Văn Sơn phát biểu nhận nhiệm vụ. Các lãnh đạo trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng ông Vi Văn Sơn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Vi Văn Sơn - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Đồng thời, hứa sẽ nỗ lực vượt bậc, vượt qua khó khăn thử thách, tận tâm, tận lực, tiếp cận nắm bắt sâu sát tình hình địa phương, cơ cở; không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi mọi mặt, nêu cao tinh thần trách nhiệm vì sự phát triển chung của tỉnh Nghệ An.

Cảnh Huệ