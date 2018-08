Nghệ An gồng mình chống lũ

Ngày 18/8, ông Phan Sỹ Thắng – Chánh văn phòng UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, mực nước tại sông Nậm Mộ, thời điểm cao nhất đạt 1.300 m3/s, vượt hơn so với mức nước bình thường trên 6.5 m. Còn mực nước sông Nậm Nơn đã vượt mức lũ lịch sử năm 2011. Thống kê thiệt hại ban đầu tại huyện này, 237 ngôi nhà bị ngập, di dời khẩn cấp 8 nhà, 23 ngôi nhà bị sạt lở, 16 ngôi nhà bị sập hoàn toàn. Lũ lụt cũng khiến 6 người chết và mất tích; 4 điểm trường bị sạt lở, nhiều cơ quan tổ chức bị ngập trong nước. Quốc lộ 7 đi qua địa bàn huyện bị ngập sâu, chính quyền buộc phải đóng đường, không cho người dân qua các đoạn bị ngập và sạt lở.

“Sau khi bão tan, UBND huyện đã chỉ đạo các xã khẩn trương, kiểm tra tổng hợp báo cáo số liệu thiệt hại của hoàn lưu cơn bão số 4 ra UBND huyện để kịp thời tổng hợp báo cáo tỉnh. Đồng thời, Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện tổ chức xuống cơ sở kiểm tra các điểm xung yếu trong thời điểm mưa, lũ xảy ra, huy động các lực lượng để tìm những người mất tích, thăm hỏi động viên những gia đình có người bị chết, và bị thiệt hại nặng về nhà ở”, ông Phan Sỹ Thắng cho biết thêm.

Ngày 18/8, trong khi di dời 40 hộ dân tại khối 4, thị trấn Con Cuông khỏi khu vực nguy hiểm, 2 chiến sỹ Cảnh sát PCCC số 6 tỉnh Nghệ An đã bị thương nặng. Hiện, 2 chiến sỹ đang được điều trị và chăm sóc tại bệnh viện đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An. Thiệt hại ban đầu tại huyện Con Cuông, hơn 600,5 ha lúa bị vùi lấp, 229 ha ngô bị ngập úng… trâu bò chết, gia cầm bị cuốn trôi. Hàng ngàn km đường giao thông bị sạt lở. Hơn 110 ngôi nhà bị sạt lở, vùi lấp và phải di dời...

“Thường trực UBND huyện đã lập đoàn gồm công an, quân sự, huy động 100% cán bộ, chiến sỹ công an huyện, tăng cường thêm Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 3, Đội CSGT 1.48 (Phòng CSGT tỉnh) và các ban ngành đoàn thể tiến hành di dời người dân khỏi vùng sạt lở, lũ quét, các điểm xung yếu. Các phương tiện xuồng, cano, sử dụng dây chuyên dùng để phục vụ cứu hộ. Các xã bị thiệt hại nặng nhất như Nghĩa Xuân, Châu Bình… Công tác khắc phục hỗ trợ đang diễn ra khẩn trương, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân là trên hết”, Thượng tá Đinh Anh Dũng - Trưởng Công an huyện Quỳ Hợp thông tin.

Quang Long - Cảnh Huệ