Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình: Nhiều nơi bị lũ chia cắt

Lúc 17 giờ chiều qua, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cho biết lượng mưa đo được tại Cửa Hội là 361mm; Vinh 410mm; Chợ Tràng (Hưng Nguyên) 397mm; Nam Đàn 251mm... Toàn tỉnh có trên 625 hồ đập lớn nhỏ, trong đó hơn 38 hồ đầy nước. Hồ Vực Mấu mực nước lúc 15 giờ cùng ngày đạt 18,28m, đang xả cửa tràn số 2, số 3 với lưu lượng xả 48,33m3/s; hồ Sông Sào xả cửa tràn số 2. Thủy điện Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê xả lũ theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả.

Quốc lộ 48D đất đá sạt lở tại Km 0+070; Quốc lộ 48E có 2 vị trí tràn ngập nước đã đóng đường, cấm người và phương tiện qua lại. Nhiều đập tràn tại huyện Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn ngập nặng; tỉnh lộ 534B đoạn qua Khe San (xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn) ngập sâu; tỉnh lộ 536B sạt lở taluy âm gây ách tắc giao thông. Theo báo cáo nhanh của UBND các huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, tính đến 17 giờ ngày 3/9, lúa bị ngập 1.550ha; rau màu các loại ngập 562 ha. Tỉnh Nghệ An đã có công điện cấm biển, yêu cầu các tàu thuyền về bến neo đậu. Tổng số 3.847 tàu thuyền của tỉnh Nghệ An cùng 18.704 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản trên biển đã về neo đậu an toàn.

Người dân tại xã Phúc Đồng leo thang di dời tài sản lên khu vực cao để tránh lũ

Mưa lớn, cộng với Nhà máy thủy điện Hố Hô xả lũ từ sáng sớm 3/9 với lưu lượng xả hơn 1.200 m3/s khiến nhiều xã ở huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh) bị nước lũ chia cắt. Ông Lê Quang Vinh, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết chiều ngày 3/9 địa bàn huyện đã có trên 10 xã bị nước lũ chia cắt gây ngập cục bộ như Gia Phố, Hương Lâm, Phúc Đồng, Phương Điền, Phương Mỹ, Lộc Yên, Hương Trạch, Hương Thủy, Hương Giang… Gần 2.000 ha bưởi đặc sản Phúc Trạch cùng hàng ngàn hécta lúa, hoa màu ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đang trong vụ thu hoạch có nguy cơ ngập úng, rụng quả do mưa lớn kéo dài kết hợp thủy điện xả lũ. Hơn 26.000 học sinh trên địa bàn huyện phải nghỉ học.

“Từ sáng giờ thu dọn đồ đạc đến chiều tối mới xong, tôi còn chỉ kịp ăn miếng bánh mì để có sức làm việc. Toàn bộ ti vi, tủ lạnh đồ điện gia đình đều phải đi gửi ở những nhà cao vì tình hình này, đêm nay nước sẽ tràn vào nhà. Dù năm nào cũng sống chung với lũ, nhưng cứ thấy nước dâng cao là sốt ruột, giờ đang mưa lớn, đêm nay khả năng phải thức trắng”, ông Phan Văn Tuấn (60 tuổi, trú tại xóm 1, xã Phúc Đồng) lo lắng. Cạnh gia đình ông Tuấn, ông Nguyễn Quốc Hiệp (50 tuổi, trú tại xã Phúc Đồng) cũng đang nhờ hàng xóm di dời 50 con lợn lên khu vực cao để tránh lũ. Theo ông Hiệp, nước sông hiện tại đang dâng cao, có nhiều tuyến đường liên thôn bị ngập sâu, cánh đồng lúa của dân chìm trong biển nước. “Do mưa lớn cùng với thủy điện Hố Hô xả lũ nên nước sông đang dâng rất nhanh, như vùng này, tối nay cả thôn này sẽ chìm trong biển nước”, ông Hiệp nói.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Phan Kỳ - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, mưa lớn 2 ngày vừa qua khiến nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã tại huyện này bị ngập, giao thông bị chia cắt. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, lực lượng chức năng trên địa bàn huyện đã phân công cắt cử cán bộ theo dõi chặt diễn biến, chủ động sơ tán dân ở những vùng nguy hiểm có khả năng xảy ra sạt lở, lũ quét. Tại huyện Hương Sơn, Công ty CP Thủy điện Hương Sơn điều tiết lưu lượng nước qua các cửa van đập tràn khoảng từ 40 - 80m3/s; lưu lượng nước qua tổ máy phát điện 8,7m3/s.

Ngày 3/9, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mưa lớn kéo dài hơn 2 ngày trên nhiều địa bàn khiến nhiều nơi bị chia cắt.

Tại huyện Minh Hóa, tuyến đường về xã Tân Hóa, đoạn qua ngầm Lạc Thiện ngập trên 1m không thể lưu thông. Nước lũ trên sông Rào Nan đang lên nhanh và gây ngập lụt ở xã rốn lũ Tân Hóa. Ngầm tràn về xã Minh Hóa lũ dâng cao hơn 2m khiến địa bàn này bị cô lập với bên ngoài.

Ngoài ra, tuyến đường vào các bản Ón, Yên Hợp, Mò o-ồ ồ của đồng bào Rục (xã Thượng Hóa); đường vào vùng Lòm (xã Trọng Hóa); bản Ka Ai (xã Dân Hóa)…đã bị chia cắt do nước từ các khe suối dâng cao. UBND xã Trọng Hóa cho biết, hiện có 1 người mất tích là Hồ Thị Chăn (30 tuổi), bản Pa Chông, do đi xúc cá từ hôm 2/9 nhưng không về nhà.

Tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh lộ 559B đoạn thị trấn Đồng Lê đi Khe Nét bị ngập sâu hơn 1,5m. Ngầm Bùng, QL 15 thuộc huyện Bố Trạch ngập sâu hơn 2m và nhiều tuyến đường nối Đông và Tây Trường Sơn thuộc huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy cũng bị ngập nhiều đoạn khiến giao thông đình trệ.

