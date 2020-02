Nghệ An, Hậu Giang chốt thời gian học sinh trở lại trường

Quảng cáo

Ngày 28/2, trao đổi với Tiền Phong, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An Thái Văn Thành cho biết, được sự đồng ý của UBND tỉnh, Sở đã chốt thời gian trở lại trường đối với học sinh trên địa bàn.

Theo đó, Sở GD&ĐT Nghệ An đã có thông báo số 336/SGD&ĐT-VP về việc, hướng dẫn công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ học toàn diện để phòng, chống dịch do chủng virus Covid-19. Cụ thể, về thời gian học sinh trở lại trường để tiếp tục học tập: Học sinh THPT, GDTX bắt đầu trở lại trường từ thứ Hai, ngày 2/3; Học sinh THCS trở lại trường từ thứ Hai, ngày 9/3; Học sinh tiểu học, mầm non và Trung tâm tin học, ngoại ngữ, kỹ năng sống bắt đầu trở lại trường từ thứ Hai, ngày 16/3.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An kiểm tra công tác phòng, chống covid-19 tại trường học.

Các trường học, trung tâm phải vệ sinh, tẩy trùng khuôn viên trường, lớp học, các vật dụng thường xuyên cầm, nắm... bảo đảm ngăn ngừa lây nhiễm từ môi trường, lớp học và các phương tiện được giáo viên, học sinh sử dụng dạy và học.

Bố trí đủ hệ thống nước sạch rửa tay có xà phòng, chuẩn bị đủ nước sát khuẩn ở những khu vực giáo viên, học sinh thường xuyên qua lại sử dụng. Nhắc nhở giáo viên, học sinh thường xuyên rửa tay trước khi vào ra phòng học, thư viện, phòng thí nghiệm, nhà ăn, nhà vệ sinh...

Trước khi học sinh đến trường, gia đình kiểm tra thân nhiệt cho trẻ, học sinh, không cho trẻ, học sinh đến trường khi có biểu hiện không bình thường về sức khỏe.

Đối với các cơ sở giáo dục có dịch vụ đưa đón học sinh bằng xe ô tô, sau mỗi chuyến đưa đón, nhà xe phải tiến hành lau khử trùng. Trong thời gian dịch bệnh chưa chấm dứt, các nhà trường không tổ chức các hoạt động tập trung đông học sinh. Giáo viện thường xuyên theo dõi, giám sát, hướng dẫn học sinh...

Hậu Giang cho học sinh cấp 3 đi học từ ngày 2/3, cấp 2 trở xuống tiếp tục nghỉ

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang hôm nay (28/2) ký ban hành thông báo về việc cho học sinh trên địa bàn tỉnh trở lại đi học sau thời gian tạm nghỉ do dịch Covid-19.

Theo thông báo, học sinh THPT và học viên GDTX trên địa bàn tỉnh trở lại trường học tập từ ngày 2/3/2020.



Học sinh cấp học mầm non, tiểu học và THCS tiếp tục được nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. Các trường mầm non, tiểu học và THCS tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của ngành giáo dục và y tế.

Thông báo của Sở GD&ĐT Hậu Giang.

Các trường THPT, phổ thông dân tộc nội trú và các Trung tâm GDNN-GDTX tỉnh không tổ chức sinh hoạt dưới cờ trong ngày tập trung vào sáng thứ Hai, giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt riêng tại từng lớp.

Trong nội dung sinh hoạt có tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thống kê số học sinh có thân nhân là Việt kiều trở về từ nước ngoài để theo dõi, quản lý, đặc biệt là các nước Trung Quốc, Hàn Quốc

Chuẩn bị đầy đủ vòi nước, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, học viên đơn vị sử dụng trong thời gian học tập và sinh hoạt tại trường. Kết thúc mỗi buổi học, quan tâm vệ sinh lớp học, nhà vệ sinh, kiểm tra xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, các vật dụng cần thiết cho buổi học tiếp theo...

Hàng loạt trường ĐH phía Nam tiếp tục cho sinh viên nghỉ học từ 1- 2 tuần vì dịch Covid

Ngày 28/2, hàng loạt trường ĐH khu vực phía Nam ra thông báo về việc tiếp tục cho sinh viên nghỉ học thêm từ 1- 2 tuần vì dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Trường ĐH Nông lâm TPHCM cho sinh viên nghỉ đến 8/3. TS Trần Đình Lý, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, ngoài việc nghỉ học, trường cũng, tiếp tục dời lịch trao bằng tốt nghiệp qua tháng 4/2020.

Trường ĐH Tài chính - Marketing TPHCM, trường ĐH Tôn Đức Thắng, trường ĐH Văn hóa TPHCM, trường ĐH Tài nguyên và môi trường TPHCM cũng cho sinh viên nghỉ đến hết ngày 8/3, dự kiến ngày 9/3 đi học lại.

Tương tự, ĐH Quốc gia TPHCM cũng quyết định cho sinh viên, học sinh tất cả đơn vị thành viên tiếp tục nghỉ thêm 1 tuần. Ngoài ra, ĐH Quốc gia TPHCM cũng thông báo điều chỉnh thời gian thì đánh giá năng lực như dự kiến ban đầu.

Trước đó ít ngày, một số trường như trường ĐH Công nghiệp TPHCM, ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM cũng đã thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ học thêm 1 tuần vì dịch Covid-19.

Ngoài các trường trên thì một số trường ĐH tiếp tục triển khai việc học E- Learning và học trực tuyến thay vì tổ chức học tập trung.

Cụ thể, trường ĐH Kinh tế TPHCM, trường ĐH Mở TPHCM thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ học tập trung ở lớp đến hết ngày 8/3. Sinh viên tiếp tục học bằng hình thức trực tuyến.

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM, trường ĐH Ngân Hàng TPHCM cho sinh viên tiếp tục học online thêm 1 tuần, đến hết ngày 7/3.

Trong khi đó, một số trường ĐH khác đã thẳng tay “chơi lớn”, cho sinh viên nghỉ học luôn 2 tuần để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, Trường ĐH Kinh tế - tài chính TPHCM, ĐH Công nghệ TPHCM, ĐH Văn Hiến, ĐH Hoa Sen cho sinh viên tiếp tục nghỉ thêm 2 tuần, tức kéo dài từ ngày 2/3 đến hết ngày 15/3. Sau đó, tùy diễn biến dịch, trường sẽ thông báo sau…

Cảnh Huệ - Cảnh Kỳ - Nguyễn Dũng