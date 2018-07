Nghệ An: Hồ đập đầy nước, thủy điện xả lũ sau bão

Do ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3 nên trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa từ ngày 13/7 đến 7 giờ ngày 19/7/2018 trên địa bàn tỉnh Nghệ An phổ biến từ 300 – 600mm, đặc biệt, ở Chợ Tràng (Hưng Nguyên) 650,0 mm; Cửa Hội 670,0 mm. Mực nước tại trạm thủy văn Bến Thủy lúc 8 giờ ngày 19/7/2018: 1,66m (trên báo động I: 51cm)

Các huyện ven biển và một số huyện miền núi Nghệ An đã triển khai kế hoạch di dời dân, dự trù di dời khoảng 3.680 hộ /15.912 người. Toàn tỉnh Nghệ An có trên 625 hồ đập lớn nhỏ thì 435 hồ đầy nước. Hồ thủy lợi lớn thứ 2 tỉnh Nghệ An là hồ Sông Sào đã xả 2 cửa. Nhà máy thủy điện Khe Bố, thủy điện Chi Khê đang xả qua tràn và phát điện qua 2 tổ máy với lưu lượng bằng lưu lượng về hồ.

Sau cơn bão, mưa lớn gây ngập lụt nhiều nơi của tỉnh Nghệ An.

Thiệt hại ban đầu tại tỉnh Nghệ An có 6 ngôi nhà dân bị sập và bị đất đá sạt lở vùi lấp; 5 điểm trường bị ảnh hưởng; hơn 19 nghìn ha lúa, hoa màu bị ngập, hư hỏng; hơn 15 nghìn mét đường giao thông nị sạt lở, nhiều tuyến quốc lộ bị ngập; 31 cột điện bị đổ gãy.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Nghệ An triển khai khắc phục hậu quả, sẵn sàng di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Các lực lượng công an, bộ đội… sẵn sàng làm nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ.

Cảnh Huệ