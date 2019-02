Nghệ An: Khai trương nhiều dự án trước thềm Hội nghị các nhà đầu tư

Hội nghị Gặp mặt các Nhà đầu tư năm 2019 nằm trong chuỗi các sự kiện hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bên cạnh hội nghị còn có các sự kiện như Khánh thành Nhà máy nước tinh khiết và nước hoa quả Núi Tiên của Tập đoàn TH tại xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn với tổng mức đầu tư: 1.177 tỷ đồng; khánh thành Tổng kho xăng dầu DKC với tổng mức đầu tư 598 tỷ đồng và công bố Cảng xăng dầu DKC có quy mô xây dựng cảng chuyên dụng tiếp nhận tàu có trọng tải đến 49.000DWT, 01 bến cảng tiếp nhận tàu có trọng tải đến 10.000 DWT; Tổng mức đầu tư 570 tỷ đồng tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc của Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Lễ khai trương 04 đường bay mới tới Vinh của Hãng hàng không BambooAirways; Lễ khai trương chuyến bay quốc tế Vinh (Vietnam) – Bawngkok (Thaisland) của Hãng hàng không VietJetAir và đưa nhà ga quốc tế Cảng hàng không sân bay Vinh vào khai thác.

Nhà máy nước tinh khiết và nước hoa quả Núi Tiên của Tập đoàn TH.



Ngoài ra, hội nghị còn triển khai Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 04/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm “Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018-2025” và xúc tiến đầu tư vào huyện Nam Đàn, do Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp UBND tỉnh Nghệ An đồng tổ chức vào hồi 8h00 ngày 24/02/2012 tại Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Nam Đàn.

Hội nghị "Gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Kỷ Hợi 2019" sẽ cấp Giấy chứng nhận đầu tư/ Quyết định chủ trương đầu tư cho 14 dự án đầu tư trong và ngoài khu kinh tế; dự kiến trao 18 Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư; ký kết 02 Biên bản ghi nhớ về Hợp tác chiến lược toàn diện giữa UBND tỉnh Nghệ An với Công ty TNHH Mitsubishi Corporation Việt Nam; UBND tỉnh Nghệ An với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank).

Cảng xăng dầu DKC xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.



Cũng tại hội nghị này, tỉnh Nghệ An tiếp tục truyền tải những “thông điệp” mạnh mẽ về công tác cải cách hành chính. Lấy năm 2019 là năm thực hiện cải cách hành chính của tỉnh. Trên cơ sở các quy định của pháp luật, tiếp tục đơn giản hóa tối đa các thủ tục đầu tư, cung cấp đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách, định hướng thu hút, ưu đãi đầu tư, công khai các lĩnh vực và danh mục các dự án mời gọi đầu tư; tích cực giới thiệu và quảng bá những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Hội nghị Gặp mặt các nhà đầu tư được tỉnh Nghệ An tổ chức hàng năm. Đây là diễn đàn tri ân các nhà đầu tư, doanh nghiệp có nhiều đóng góp với phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An trong thời gian qua, đồng thời quảng bá về môi trường đầu tư, kinh doanh và tiềm năng, cơ hội đầu tư của tỉnh Nghệ An đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Vũ Hà