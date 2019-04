Nghệ An – Nhật Bản đẩy mạnh hợp tác và phát triển

Hội nghị nhằm mục đích tạo bước chuyển biến trong quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng với Nhật Bản, thúc đẩy liên kết vùng trong phát triển nói chung, hợp tác kinh tế với Nhật Bản nói riêng để nâng cao hiệu quả, tạo động lực mới thu hút đầu tư trực tiếp từ Nhật Bản, đẩy mạnh hợp tác nguồn nhân lực và kết nối địa phương với các bên;

Cuộc gặp trước thềm Hội nghị giữa Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Đại diện Nhật Bản.

Góp phần thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản; Phát huy vai trò là trung tâm Khu vực Bắc Trung Bộ, nâng cao vị thế của tỉnh Nghệ An trước đối tác Nhật Bản; Quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của tỉnh Nghệ An và các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý khẳng định, Nghệ An luôn coi Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu để hợp tác và phát triển, đồng thời xác định Nhật Bản sẽ là đối tác trụ cột để hợp tác trong Chiến lược hội nhập quốc tế của tỉnh tầm nhìn 2030 - 2035.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu tại Hội nghị.

“Với tiềm năng, lợi thế sẵn có và các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phù hợp, Nghệ An đã thu hút nhiều dự án lớn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thời gian tới Nghệ An tiếp tục xem thu hút đầu tư trực tiếp (FDI), vận động nguồn vốn ODA, hợp tác du lịch, lao động – đào tạo nghề là nguồn lực có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay, tỉnh Nghệ An tập trung kêu gọi các nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư vào các lĩnh vực: Công nghiệp, Nông nghiệp, Dịch vụ, Thương mại, du lịch: Giáo dục và Đào tạo – Giáo dục nghề nghiệp, Y tế, Thể thao…”, ông Thái Thanh Quý cho biết thêm.

Tại phiên thảo luận mang chủ đề “Hợp tác và Phát triển” các đại biểu đã được nghe các ý kiến tham luận của Tổ chức JICA, Công ty WHA, VSIP, Hoàng Thịnh Đạt, Yabashi... Các ý kiến tham luận đã làm nổi bật những tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu hợp tác của tỉnh Nghệ An.

Đồng thời trao đổi, thảo luận sâu và định hướng thu hút đầu tư FDI, ODA, NGO; đẩy mạnh hợp tác sản xuất, kinh doanh, thương mại, du lịch, giáo dục đào tạo và lao động, Nhiều ý kiến đồng tình, hoan ngênh sáng kiến của tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ Nghệ An – Nhật Bản: Hợp tác và Phát triển”, là cơ hội để gặp gỡ, kết nối thông tin.

Bí thư tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh trao đổi với đại diện Nhật Bản.

Được biết, trên dịa bàn Nghệ An đã có 9 Dự án đầu tư đến từ Nhật Bản với tổng số vốn đầu tư 1,078 tỷ USD thuộc các lĩnh vực như khai thác đá vôi, thực phẩm, may mặc, phụ tùng ô tô…

Bên cạnh đó, nguồn vốn ODA đến từ tổ chức JICA Nhật Bản đã triển khai 44 Dự án vào Nghệ An, với tổng mức đầu tư trên 6.172.00 tỷ đồng, trong đó nhiều dự án tạo nên điểm nhấn về phát triển nông nghiệp Nghệ An, như: Dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; phục hồi bền vững rừng phòng hộ Nghệ An…

Cảnh Huệ