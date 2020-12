Nghệ An rút giấy phép 15 dự án thủy điện

Quảng cáo

Theo báo cáo của Sở Công Thương Nghệ An tại Kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh, trên địa bàn tỉnh này có 47 dự án được phê duyệt quy hoạch, với tổng công suất 1.423,6 MW. Quá trình thực hiện, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo rà soát, đánh giá và đề nghị Bộ Công Thương loại khỏi quy hoạch 15 dự án với tổng công suất 46,15 MW do hiệu quả thấp.

Bên cạnh đó, có 3 dự án với tổng công suất 276 MW đang thực hiện công tác đầu tư xây dựng công trình (gồm Tiền Phong, Nậm Mô 1, Mỹ Lý) nhưng đã bộc lộ nhiều tồn tại như di dân quá lớn so với quy định tương ứng với MW. Triển khai kéo dài, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và kế hoạch đầu tư phát triển của địa phương.

Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Nghệ An.

Công tác vận hành khai thác nhà máy thủy điện ở Nghệ An trong năm qua cũng rất hạn chế. Mặc dù tỉnh này có 21 dự án đã vận hành phát điện với tổng công suất 930,9 MW. Tuy nhiên, sản lượng điện phát 10 tháng (năm 2020) từ các nhà máy thủy điện là 1,959 tỷ kWh, đạt 87% so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 60% kế hoạch đề ra.

Ngoài ra, việc giải quyết các tồn tại, vướng mắc thực hiện về công tác tái định cư, ổn định sản xuất và đời sống nhân dân do ảnh hưởng của các dự án thủy điện như thủy điện Hủa Na, Bản Vẽ, Khe Bố... kéo dài từ nhiều năm nay vẫn chưa dứt điểm, gây bức xúc cho nhân dân...

Phát biểu tại kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, đại diện UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An nêu rõ, cử tri bày tỏ sự đồng tình cao với việc tỉnh không đồng ý, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các dự án thủy điện mới.

Đồng thời, cử tri đề nghị UBND tỉnh đánh giá toàn diện các dự án thủy điện trên địa bàn, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc các quy định trong xây dựng, quản lý vận hành công trình thủy điện. Rà soát, rút giấy phép đầu tư các dự án đã chấp thuận đầu tư nhưng không triển khai, triển khai chậm tiến độ. Kiên quyết dừng bổ sung quy hoạch mới các dự án thủy điện, tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo dưỡng vận hành các hồ đập thủy lợi...

Đại biểu Lưu Văn Hùng - Chủ tịch HĐND huyện Quế Phong phát biểu.

Trong buổi thảo luận tổ, đại biểu Lưu Văn Hùng - Phó Chủ tịch HĐND huyện Quế Phong phản ánh bất cập, trên địa bàn có 14 nhà máy thủy điện, tuy nhiên vẫn còn 19 bản chưa có điện lưới quốc gia (với 2.099 hộ dân); huyện Kỳ Sơn có 78 bản chưa có điện lưới quốc gia. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành điện lực quan tâm đầu tư theo đúng lộ trình đã đề ra.

Cảnh Huệ