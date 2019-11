Nghệ An tiếp nhận 5 thi hài đầu tiên vụ 39 người tử vong trên container ở Anh

Theo thông cáo báo chí từ UBND tỉnh Nghệ An, sau khi có thông tin về vụ việc 39 người tử vong trong container tại Anh, có công dân Nghệ An: UBND tỉnh Nghệ An đã kịp thời chỉ đạo các Sở, ngành và địa phương thông báo cho các gia đình có người thân đang làm ăn, sinh sống ở nước ngoài chủ động liên lạc để xác minh thông tin và kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương biết.

Đối với những gia đình có thông báo chưa liên lạc được với người thân ở nước ngoài thì chính quyền cơ sở kịp thời thăm hỏi, động viên, đồng thời đề nghị các gia đình cung cấp mẫu vật phục vụ công tác giám định ADN; tiến hành các thủ tục bảo hộ công dân theo chỉ đạo của Bộ Ngoại giao (xác nhận nguyện vọng gia đình vào các mẫu đơn); chủ động triển khai kế hoạch tiếp nhận các thi hài hoặc tro cốt về địa phương và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.

Theo kế hoạch đã được thống nhất giữa hai Chính phủ Việt Nam và Vương quốc Anh, sẽ tổ chức 02 đợt di chuyển và bàn giao thi hài hoặc lọ tro cốt của người bị nạn về các địa phương.

Thi thể các nạn nhân đã được đưa về đến sân bay Nội Bài.

Đợt 1: Vào lúc 07 giờ, ngày 27/11/2019; đại diện cơ quan chức năng và địa phương tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận 05 thi hài công dân Nghệ An và vận chuyển về bàn giao cho gia đình nạn nhân để tổ chức mai táng theo phong tục, tập quán và quy định của địa phương (04 thi hài có hộ khẩu thường trú tại huyện Diễn Châu; 01 thi hài có hộ khẩu thường trú tại huyện Hưng Nguyên).

Đợt 2: Khi Bộ Ngoại giao có thông báo chính thức, UBND tỉnh Nghệ An sẽ chỉ đạo các Sở, ngành chức năng và địa phương liên quan tiếp nhận, vận chuyển và bàn giao các thi hài hoặc tro cốt còn lại cho gia đình nạn nhân.

UBND tỉnh Nghệ An đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương nơi có nạn nhân kịp thời thăm hỏi, động viên, chia sẻ với những đau thương, mất mát và mong muốn gia đình bớt đau thương, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống; đồng thời phối hợp giúp đỡ gia đình tổ chức mai táng cho nạn nhân.

