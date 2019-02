Nghỉ dài tai nạn nhiều, BOT chỉ xả trạm 30 phút

Vẫn chưa thống nhất số liệu thống kê

Ủy ban An toàn Giao thông (ATGT) Quốc gia dẫn báo cáo của Bộ Công an cho biết, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, toàn quốc xảy ra 276 vụ tai nạn giao thông, làm chết 183 người, bị thương 241 người. Trong đó, đa số tai nạn xảy ra trên đường bộ (đường sắt chỉ xảy ra 2 vụ tai nạn, đường thuỷ và hàng không đều không có tai nạn).

Theo cơ quan an toàn giao thông, do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi kéo dài 9 ngày (nhiều hơn kỳ nghỉ Tết năm trước 2 ngày), nên tính tổng cả kỳ nghỉ thì số vụ tai nạn giao thông tăng. Tuy nhiên, nếu so sánh trong cùng mốc 7 ngày nghỉ (từ 28 tháng Chạp tới mùng 4 tháng Giêng), kỳ nghỉ Tết năm nay tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương). Bình quân số người chết trong 9 ngày nghỉ Tết năm nay là 20 người/ngày (giảm 8 người chết/ngày so với bình quân Tết năm trước).

Trong khi đó, theo thống kê của Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế, chưa loại trừ trùng lắp do chuyển tuyến), tính từ sáng 2 đến 9/2/2019, các bệnh viện cả nước tiếp nhận 45.622 ca khám, cấp cứu tai nạn giao thông. Trong đó có 16.687 trường hợp phải nằm viện, 187 trường hợp tử vong tại các bệnh viện. Như vậy, số liệu thống kê giữa các ngành về tai nạn giao thông vẫn tiếp tục có sự chênh lệch lớn, và chưa có thống nhất về 1 con số.

Dịp Tết năm nay xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, khi xe con 7 chỗ biển xanh 36B-2286 va chạm với xe khách BKS 98B-022.66 chạy tuyến Bắc Giang - TPHCM. Vụ tai nạn giao thông này xảy ra lúc vào 9h ngày 8/2 (tức mùng 4 Tết), trên Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Hoằng Hoá (Thanh Hoá). Hậu quả, 3 người chết, 5 người bị thương, đều là người đi trên xe 7 chỗ. Theo báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam, ô tô con 7 chỗ đăng ký của Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa, còn hạn kiểm định đến 7/4/2019. Còn ô tô khách chủ xe theo đăng ký là Cty TNHH Minh Đức (Bắc Giang), còn hạn kiểm định đến 9/7/2019.

Về dữ liệu thiết bị giám sát hành trình xe khách, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ (Bộ GTVT) cho biết, trước và tại thời điểm xảy ra tai nạn xe khách không gửi dữ liệu về Tổng cục nên chưa biết được tốc độ xe trước và khi xảy ra va chạm với xe con là bao nhiêu. Khoảng 8 phút sau khi tai nạn xảy ra, xe khách mới truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình về Tổng cục, khi đó tốc độ xe đã về 0km/h.

Tới thời điểm này cũng chưa xác định được lái xe hay chủ xe chủ động bật truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình về Tổng cục sau khi xảy ra tai nạn. “Tổng cục đã yêu cầu Sở GTVT làm rõ. Dự kiến ngày 11/2, khi đi làm lại, đại diện Tổng cục sẽ làm việc với Sở GTVT Bắc Giang và chủ xe để xác minh và có thông tin chính thức”, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ cho hay. Được biết, chiếc xe khách này được đăng ký bởi Cty Minh Đức, nhưng cho đơn vị khác thuê lại, chủ đăng ký không trực tiếp khai thác.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng đánh giá, tình hình trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi trên toàn quốc được duy trì ổn định; bình quân tai nạn giao thông/ngày giảm cả 3 tiêu chí so với kỳ nghỉ Tết Mậu Tuất 2018. Tuy nhiên, theo ông Hùng, từ mùng 2 Tết đến mùng 4 Tết, tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, tăng so với những ngày trước đó, tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vẫn xảy ra.

Tới chiều 10/2 (tức mùng 6 Tết, ngày cuối của 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi), theo ghi nhận bước đầu, tất cả các trạm thu phí BOT đường bộ cả nước đều hoạt động bình thường. Chỉ duy nhất trạm thu phí BOT cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ phải xả trạm 1 lần kéo dài 30 phút vào chiều 8/2 (tức mùng 4 Tết).

Riêng trong ngày 10/2 (tức mùng 6 Tết), cả nước xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 19 người, đều xảy ra trên đường bộ.

Về xử lý vi phạm, trong cả kỳ nghỉ Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử lý 21.343 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền trên 12,26 tỷ đồng; giữ 3.935 phương tiện và 2.901 giấy tờ các loại, tước 385 giấy phép lái xe.

Lê Hữu Việt