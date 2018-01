Nghi vấn công an xã đánh tài xế rồi trốn vào trạm BOT Sóc Trăng

Sáng 9/1, chúng tôi đã đến trụ sở Công an xã An Hiệp, huyện châu Thành, tỉnh SócTrăng để tìm hiểu thực hư về thông tin trên thì được Đại úy Lâm Hoài Thanh, Trưởng Công an xã trả lời ngắn gọn: “Mọi thông tin liên quan đến lực lượng công an, đã có quy định chỉ có người phát ngôn của Công an tỉnh mới được quyền cung cấp. Vậy anh cứ lên đó mà hỏi chứ chúng tôi không được phép”.

Khi chúng tôi đặt vấn đề hôm qua báo chí đưa thông tin tài xế tố cáo một công an viên của xã đánh họ, vậy là Thủ trưởng đơn vị, đồng chí đã cho kiểm tra thông tin chưa thì Đại úy Thanh trả lời: “Tôi chưa đọc báo vì chưa tới giờ đọc báo. Quy định của ngành là vậy, chúng tôi không trả lời gì cả”.

Như đã thông tin, ngày 8/1, nhiều xe khách dừng tại các làn thu phí nhấn còi, đòi xả trạm gây kẹt xe ở 2 chiều kéo dài hàng ki lô mét dù lãnh đạo BOT Sóc Trăng đã cho xả trạm, nhưng tài xế vẫn đậu xe, không chịu qua trạm.

Tài xế dồn cả về cabin thu phí.

Theo một tài xế, khoảng 10h, xuất hiện một thanh niên mặc áo đỏ đi ghi biển số từng chiếc xe đang đậu. Thấy vậy, tài xế hỏi ghi làm gì thì người thanh niên này xưng là nhà báo. Các tài xế xin xem giấy giới thiệu thì bị người thanh niên này nhào tới đánh vào mặt. Một số tài xế khác vào can cũng bị đánh. Sau đó xuất hiện thêm một thanh niên khác chạy đến đánh các tài xế. Bị phản ứng dữ dội, người thanh niên này chạy vào trụ sở trạm BOT để trốn.

Quá bức xúc, tài xế kéo nhau đến cổng của trạm, yêu cầu người thanh niên này phải ra xin lỗi, nếu không sẽ nằm lì, không cho xe qua trạm nhưng không được. Theo các tài xế cho rằng trạm BOT Sóc Trăng đã thuê giang hồ đánh họ (?).

Do phản đối bị người lạ đánh nên nhiều tài xế đậu xe giữa đường khiến cảnh kẹt xe tại trạm thu phí kéo dài hơn.

Lo ngại tình hình mất an ninh trật tự kéo dài, đại tá Thái Văn Đợi, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã trực tiếp đến hiện trường gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của các tài xế, đồng thời khuyên nhủ họ lái xe ra khỏi khu vực trạm để giải toả ùn tắc trên quốc lộ.

Về việc tài xế nói rằng bị nhóm “người lạ” hành hung, Đại tá Thái Văn Đợi cho biết sẽ điều tra, làm rõ. Nếu phát hiện cá nhân nào có sai phạm, cơ quan này sẽ xử lý nghiêm.

Trước thông tin này, trả lời báo chí tại cuộc họp báo chiều 8/1 do Sở Thông tin và Truyền thông Sóc Trăng tổ chức, ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH BOT Sóc Trăng khẳng định người đánh tài xế không phải là nhân viên của trạm, trạm cũng không thuê ai làm chuyện này.

Tuấn Anh