Nghìn người mang chó đi tranh giải sắc đẹp ở Đắk Lắk

Đắk Lắk là địa phương từ lâu có phong trào nuôi thú cưng phát triển mạnh mẽ, thuộc top đầu cả nước. Đơn vị đào tạo Cảnh khuyển thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk cũng từng đoạt giải nhì toàn quốc trong cuộc thi nghiệp vụ toàn ngành về huấn luyện chó nghiệp vụ do Bộ Công an tổ chức từ năm 2014. Trong ảnh: Đơn vị Cảnh khuyển của Công an tỉnh Đắk Lắk